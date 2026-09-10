Kielce Alert dla mieszkańców Sandomierza i okolic. W sprawie wody Oprac. Mateusz Czajka |

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W czwartek późnym popołudniem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dotyczący niezdatnej do spożycia wody z wodociągu. Ostrzeżenie skierowano do odbiorców na terenie powiatu sandomierskiego.

W komunikacie napisano, że woda w Sandomierzu jest "niezdatna do picia, kąpieli i przygotowywania posiłków". Wykryto w niej bakterie kałowe.

Prowadzone są działania naprawcze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził brak przydatności do spożycia wody z sieci wodociągu Sandomierz zasilanego z ujęcia Romanówka. Wykryto tam enterokoki, czyli bakterie kałowe.

Wody nie wolno używać do picia i przygotowywania posiłków, mycia i płukania warzyw oraz owoców, kąpieli i mycia ciała, mycia zębów ani mycia naczyń. Zgodnie z komunikatem nadaje się ona wyłącznie do spłukiwania toalet.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu prowadzi działania naprawcze i dezynfekcję sieci. W związku z tym mieszkańcy mogą wyczuwać zwiększony zapach chloru.

Gdzie jest woda zdatna do spożycia?

Miasto uruchomiło zastępcze punkty poboru wody. Beczkowozy 10 i 11 września mają być dostępne w ośmiu lokalizacjach, m.in. przy ul. Maciejowskiego, ul. Baczyńskiego, na pl. 3 Maja, przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Flisaków, na Starym Mieście oraz przy Starostwie Powiatowym.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Rozwiń Alert RCB Źródło: Facebook

Źródło: Google Maps