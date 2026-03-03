Logo strona główna
Katowice

Ukradł butelki warte 50 groszy, grozi mu surowa kara

Butelkomat
Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów
Włamał się do butelkomatu i zabrał butelki o wartości 50 groszy. Policja potraktowała to jako kradzież z włamaniem, za co grozi do 10 lat więzienia. 43-latek odpowie w warunkach recydywy, a to oznacza, że kara może być znacznie surowsza.

W piątek, 27 lutego około godziny 17 policjanci zostali poinformowani przez pracowników ochrony sklepu przy ulicy Męczenników Oświęcimskich w Żorach, że skradziono klucze do butelkomatu, a następnie ktoś dostał się do jego wnętrza i zaczął wyjmować znajdujące się tam butelki.

"Policjanci zatrzymali 43-letniego mężczyznę. Jak się okazało, wartość skradzionych przez niego butelek wynosiła 50 groszy. Nie zmienia to jednak faktu, że jego działanie wyczerpuje znamiona przestępstwa kradzieży z włamaniem" - podała w komunikacie śląska policja.

Włamał się do butelkomatu, grozi mu surowa kara
Włamał się do butelkomatu, grozi mu surowa kara
Źródło: Policja Żory

Recydywa i groźba nawet 15 lat więzienia

Kodeks karny za ten czyn przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności. 43-latek będzie odpowiadał w warunkach recydywy, a to oznacza, że grozić mu może nawet do 15 lat więzienia.

Kradzież jest wykroczeniem, gdy wartość skradzionych rzeczy nie przekracza 800 złotych. Grozi za to kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Powyżej tej kwoty to przestępstwo zagrożone karą do pięciu lat więzienia. W przypadku kradzieży z włamaniem takiego rozróżnienia już nie ma. Zawsze jest to przestępstwo.

To niejedyne zarzuty wobec 43-latka. "Policjanci udowodnili mu także liczne kradzieże, których dopuścił się w okresie od listopada 2025 roku do stycznia 2026 roku w jednym ze sklepów wielobranżowych" - dodano w komunikacie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Oszustwo na butelkę. "Poważne konsekwencje"

Oszustwo na butelkę. "Poważne konsekwencje"

Łukasz Figielski
Recyklomaty nie dla wszystkich. "Stanowią barierę"

Recyklomaty nie dla wszystkich. "Stanowią barierę"

Klaudia Kamieniarz
OGLĄDAJ: Wrze na Bliskim Wschodzie. Sikorski: wszyscy widzimy, co się dzieje
Sikorski

Wrze na Bliskim Wschodzie. Sikorski: wszyscy widzimy, co się dzieje

Sikorski
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Recykling Żory Policja
