Katowice Małe dzieci same przy drodze krajowej, z domu wyszły przez okno Oprac. Mateusz Czajka |

Alkohol i picie Polaków na podstawie nowych danych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Dzieci przy drodze krajowej numer 78 zauważyli we wtorek po południu świadkowie. Powiadomili o tym policjantów z Zawiercia. Ci zajęli się maluchami, które nie były ubrane. Zaczęli szukać ich rodziców.

"Na podstawie ustaleń i informacji od samych dzieci zlokalizowali mieszkanie na parterze budynku, z którego się wydostały. Drzwi były zamknięte, a kontakt z domownikami niemożliwy. Policjanci weszli, więc do mieszkania dokładnie tą samą drogą, którą opuściły je dzieci, czyli przez otwarte okno" - przekazała zawierciańska policja.

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W środku roczne dziecko i rodzice pod wpływem alkoholu

W środku znajdowało się jeszcze trzecie (roczne) dziecko oraz rodzice. Policjanci przebadali ich alkomatem. Matka dzieci miała w wydychanym powietrzu blisko dwa promile alkoholu, ojciec ponad 0,4.

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Dzieci przekazano pod opiekę babci

Troje dzieci przekazano pod opiekę babci. Przebadał je też lekarz. Były zdrowe.

"Materiały w tej sprawie przekazano do prokuratury i do sądu rodzinnego" - dodała policja.

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Źródło: Google Maps