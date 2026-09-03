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Katowice

Małe dzieci same przy drodze krajowej, z domu wyszły przez okno

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Dzieci znajdowały się przy ruchliwej trasie
Alkohol i picie Polaków na podstawie nowych danych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
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Małe dzieci, w wieku dwóch i trzech lat, szły same wzdłuż ruchliwej drogi krajowej. Zauważyli je świadkowie i wezwali policję. Maluchy, jak się okazało, wyszły z domu przez okno. Ich rodzice byli pod wpływem alkoholu, pod opieką mieli jeszcze trzecie - roczne - dziecko.

Dzieci przy drodze krajowej numer 78 zauważyli we wtorek po południu świadkowie. Powiadomili o tym policjantów z Zawiercia. Ci zajęli się maluchami, które nie były ubrane. Zaczęli szukać ich rodziców.

"Na podstawie ustaleń i informacji od samych dzieci zlokalizowali mieszkanie na parterze budynku, z którego się wydostały. Drzwi były zamknięte, a kontakt z domownikami niemożliwy. Policjanci weszli, więc do mieszkania dokładnie tą samą drogą, którą opuściły je dzieci, czyli przez otwarte okno" - przekazała zawierciańska policja.

W środku roczne dziecko i rodzice pod wpływem alkoholu

W środku znajdowało się jeszcze trzecie (roczne) dziecko oraz rodzice. Policjanci przebadali ich alkomatem. Matka dzieci miała w wydychanym powietrzu blisko dwa promile alkoholu, ojciec ponad 0,4.

Mały chłopiec sam na ulicy
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Mały chłopiec sam na ulicy

Dzieci przekazano pod opiekę babci

Troje dzieci przekazano pod opiekę babci. Przebadał je też lekarz. Były zdrowe.

"Materiały w tej sprawie przekazano do prokuratury i do sądu rodzinnego" - dodała policja.

Art.  160. §  1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §  2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Kodeks karny
Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ZawiercieAlkohol
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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