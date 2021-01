"Doświadczyliśmy cudu narodzin i ratunku". Cesarskie cięcie, a później zabieg kardiochirurgiczny

"Na naszej sali operacyjnej doświadczyliśmy cudu narodzin i ratunku" - napisał na Facebooku profesor Michał Zembala, koordynator oddziału kardiochirurgii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Kobieta w 37. tygodniu ciąży zgłosiła się do lekarzy z Rudy Śląskiej, bo czuła się coraz gorzej. Po badaniach, trzy tygodnie przed planowanym terminem porodu, zdecydowano, że 26-latka musi trafić na stół operacyjny. Pacjentkę z rozwarstwioną aortą przewieziono do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Bo sytuacja zagrażała zarówno jej samej, jak i życiu jej dziecka. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>

"Trzeba było działać bardzo szybko"

Najpierw wykonano cesarskie cięcie, a później do akcji wkroczyli kardiochirurdzy. - Operacja sama w sobie nie była wyjątkowa. Wyjątkowe było to, że należało zrobić dwie tak naprawdę w tym samym czasie - podkreśla dr hab. n. med. Wojciech Cnota, ordynator oddziału klinicznego położnictwa i ginekologii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. I dodaje, że w tej sytuacji liczyła się każda minuta. - Trzeba było działać bardzo szybko - relacjonuje Cnota. - Wymieniono fragment aorty - czyli głównego naczynia, które wychodzi z serca - na materiałową protezę, ale cały majstersztyk zabiegu polegał na zgraniu tych dwóch procesów: cesarskiego cięcia, znieczulenia do cięcia, znieczulenia do zabiegu kardiochirurgicznego i zabiegu kardiochirurgicznego - podkreśla profesor Zembala.