BIELSKO-BIAŁA Wypadek szybowca w Bielsku-Białej. Nie żyje kursantka, instruktor trafił do szpitala Oprac. Estera Prugar-Wójcicka |

Wypadek szybowca w Bielsku-Białej Źródło wideo: KMPSP w Bielsku-Białej Źródło zdj. gł.: KMPSP w Bielsku-Białej

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Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w poniedziałek tuż po godzinie 19. Do zdarzenia doszło na cywilnym lotnisku Bielsko-Biała Aleksandrowice na Śląsku.

Jak wyjaśniła brygadier Patrycja Pokrzywa, oficer prasowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, do zdarzenia doszło podczas lotu szybowcem szkoleniowo-treningowym.

Wypadek szybowca w Bielsku-Białej Źródło zdjęcia: KMPSP w Bielsku-Białej

Nie żyje kursantka, instruktor trafił do szpitala

Początkowo służby mówiły o dwóch osobach poszkodowanych. Jak informował oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa, jedna z osób była zakleszczona w maszynie i została z niej wydobyta przez strażaków.

- Kobieta była reanimowana. Jej stan był bardzo ciężki i niestety zmarła - przekazała brygadier Pokrzywa. - Mężczyzna, trener został zabrany do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego - dodała.

Wypadek szybowca w Bielsku-Białej Źródło zdjęcia: KMPSP w Bielsku-Białej

Jak zaznaczyła, na miejscu pracują trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej. - Prowadzimy działania zabezpieczające miejsce zdarzenia do wykonywania dalszych czynności wyjaśniających. W tej chwili jest jeszcze za wcześnie, aby udzielić jakichkolwiek więcej informacji w sprawie tego wypadku - zaznaczyła po godzinie 20.

Rzecznik policji w Bielsku-Białej przekazał, że kobieta miała 38 lat, a instruktor ma około 57.