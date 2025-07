Poród na parkingu. "Nie była świadoma ciąży"

Do zdarzenia doszło w powiecie będzińskim Źródło: Google Earth

Zgłoszenie o krwawieniu z dróg rodnych na parkingu wpłynęło do służb w poniedziałek rano. "Na miejscu ratownicy medyczni zastali kobietę, która... właśnie urodziła dziecko. Jak się okazało, nie była świadoma ciąży" - czytamy we wpisie SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu. Jak podają medycy, na świat przyszła dziewczynka.

Matka i córka trafiły do szpitali

W działaniach uczestniczyły dwa zespoły ratownictwa medycznego i karetka "N", przeznaczona między innymi do transportu noworodków. Dziewczynka trafiła do szpitala w Katowicach-Ligocie, a jej mama została przewieziona do szpitala w Siemianowicach Śląskich

"Dwa życia - uratowane. To kolejny dowód na to, jak ważna i odpowiedzialna jest praca zespołów ratownictwa medycznego - nawet najbardziej zaskakujące sytuacje wymagają zimnej krwi, szybkiej reakcji i ogromnego serca" - piszą ratownicy.

Jak informuje RMF FM, do porodu doszło na parkingu w miejscowości Wojkowice (powiat będziński). Dziewczynka ma być wcześniakiem, dlatego trafiła do innego szpitala niż jej mama.

