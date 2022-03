Atak Rosji na Ukrainę. W Katowicach rozdają żywność tym, którzy przyjęli uchodźców pod swój dach

W 10 punktach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach rozdawana jest żywność dla rodzin, które przyjęły pod swój dach rodziny ukraińskie. Równocześnie władze miasta apelują do mieszkańców o przynoszenie darów - żywności z długim terminem przydatności ponieważ sytuacja na Ukrainie jest coraz trudniejsza i napływ uchodźców do stolicy Śląska coraz większy.

Mieszkańcy Katowic są gościnni dla Ukraińców, ale - jak mówi Lipka - powoli mogą nie być w stanie zapewnić im wyżywienia. To dla nich we wszystkich 10 oddziałach terenowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej urządzono punkty z darami. Punkty czynne są od poniedziałku do piątku od 8 do 15.