Grzybiarz znalazł fragment czaszki

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Straconce, jednej z dzielnic Bielska-Białej. Jak przekazał nam rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej Paweł Nikiel, przypadkowa osoba znalazła w lesie fragment ludzkiej czaszki.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że szczątki mogą pochodzić z okresu drugiej wojny światowej. Archeolodzy zwrócili uwagę, że w miejscu, gdzie zostały znalezione fragmenty czaszki, przebiegała linia obrony - powiedział nam prokurator Nikiel.
Jak dodał, podczas oględzin część terenu została przekopana w poszukiwaniu pozostałych fragmentów szkieletu, ale takich nie odnaleziono.
Zabezpieczone szczątki zostaną przebadane przez antropologów i genetyków.
