Grzybiarz znalazł fragment czaszki

W działaniach uczestniczyli strażacy
Bielsko-Biała
Źródło: google maps
W lesie w Bielsku-Białej przypadkowa osoba natrafiła na fragment ludzkiej czaszki. Wstępne ustalenia wskazują, że szczątki mogą pochodzić z czasów II wojny światowej. 

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Straconce, jednej z dzielnic Bielska-Białej. Jak przekazał nam rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej Paweł Nikiel, przypadkowa osoba znalazła w lesie fragment ludzkiej czaszki.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że szczątki mogą pochodzić z okresu drugiej wojny światowej. Archeolodzy zwrócili uwagę, że w miejscu, gdzie zostały znalezione fragmenty czaszki, przebiegała linia obrony - powiedział nam prokurator Nikiel.

Jak dodał, podczas oględzin część terenu została przekopana w poszukiwaniu pozostałych fragmentów szkieletu, ale takich nie odnaleziono.

Zabezpieczone szczątki zostaną przebadane przez antropologów i genetyków.

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko-Biała Straconka

województwo śląskie Prokuratura Policja II wojna światowa
