Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Anonimowe konta i wulgaryzmy. Chcą, by skazany za stalkowanie piłkarek wrócił do aresztu

|
Zawodniczki Czarnych Sosnowiec
Aleksander K. został skazany za stalkowanie piłkarek
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Czarni Sosnowiec
Aleksander K. został nieprawomocnie skazany za stalkowanie dziewięciu osób na blisko cztery lata więzienia. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, odwołał się od wyroku i jest na wolności. Za kilka dni sąd zdecyduje, czy trafi do aresztu.

30 lipca sąd zdecyduje o tym, czy Aleksander K. ponownie trafi do aresztu. 32-letni mężczyzna został w kwietniu tego roku skazany nieprawomocnym wyrokiem za stalking na kilku osobach. Jak przekazał nam Łukasz Konieczny, wiceprezes sądu Rejonowego w Tychach, Aleksander K. i jego obrońca odwołali się od wyroku i czekają na apelację.

Wniosek o areszt tymczasowy złożył pełnomocnik ośmiu pokrzywdzonych osób - głównie zawodniczek klubu Czarni Sosnowiec. To klub, który gra w żeńskiej Ekstraklasie.

- Już po wyroku z kwietnia zaczęły się pojawiać komentarze pod wpisami pokrzywdzonych dziewczyn. Były w treści podobne do wpisów wcześniej opublikowanych przez Aleksandra K. To były między innymi wulgaryzmy odnoszące się do płci żeńskiej. Dotyczyły dziewczyn pokrzywdzonych w tym postępowaniu - przekazał nam adwokat Marek Bańczyk, tłumacząc, dlaczego złożył wniosek.

Komentarze pochodziły z anonimowych kont.

Zawodniczki Czarnych Sosnowiec
Zawodniczki Czarnych Sosnowiec
Źródło zdjęcia: Czarni Sosnowiec

Nie może się zbliżać

Złożenie wniosku przez pełnomocnika potwierdził wiceprezes Sądu Rejonowego w Tychach, Łukasz Konieczny. Wskazał, że według pełnomocnika obecne środki zapobiegawcze są niewystarczające i należałoby tymczasowo aresztować Aleksandra K. Potwierdził także, że Aleksandra K. obowiązuje zakaz jakiegokolwiek kontaktu z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich na odległość co najmniej 50 metrów.

Co istotne, Aleksander K. w pewnym okresie trwania procesu już przebywał w areszcie tymczasowym - przez około dwa lata.

Niemal cztery lata za stalking

Aleksander K. w nieprawomocnym wyroku z kwietnia 2026 roku został skazany na trzy lata i 10 miesięcy więzienia. To bardzo wysoki wyrok, jak na stalking. Wiceprezes tyskiego sądu poinformował, że na wysoką karę miało wpływ kilka czynników - przede wszystkim wysoki stopień zawinienia oskarżonego oraz wysoki stopień szkodliwości zarzucanych mu czynów.

- Na wysoki stopień szkodliwości tych czynów miał wpływ przede wszystkim czasookres, w jakim doszło do przestępstw, wielość pokrzywdzonych (mamy do czynienia z dziewięcioma osobami pokrzywdzonymi w tej sprawie), a także sposób działania samego oskarżonego. Na stopień zawinienia i częściowo stopień społecznej szkodliwości wpływ miała również wcześniejsza karalność oskarżonego za podobne przestępstwo i przypisanie mu tych czynów w warunkach recydywy - powiedział TVN24 sędzia Łukasz Konieczny.

Przekazał nam również, że w toku postępowania karnego Aleksander K. nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów i kwestionował swoją odpowiedzialność.

- Ta linia obrony jakby w ogóle nie wskazywała, że żałował, bo po prostu się do tych czynów nie przyznaje - dodał wiceprezes sądu.

Aleksander K. był już skazany

Mężczyzny nic nie nauczył pobyt przez niemal dwa lata w areszcie. W 2019 roku reporterzy "Uwagi" TVN opowiadali o jego zachowaniu. Mężczyzna studiował dziennikarstwo i został za swoje zachowanie i nękanie studentek wydalony z uczelni. Wtedy jeszcze miał inne nazwisko, zaczynające się od litery P. W tym samym roku wraz ze swoją matką usłyszał zarzuty, a w 2022 roku został skazany przez sąd na 1,5 roku więzienia.

Nękane przez mężczyznę dziewczyny pokazały w 2019 roku reporterce "Uwagi" TVN komentarze, które według nich Aleksander K. miał im wysyłać.

"Dziewczynom nie chodzi o wyrok"

- Tak naprawdę nam nie chodzi o wyrok: jego wysokość i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby można było skutecznie przy pomocy państwa zadziałać, żeby przerwać ten proceder po prostu. Czy to będą trzy lata, cztery, czy dwa. Tak naprawdę chodzi o to, żeby w jakiś sposób wpłynąć na tego człowieka, wzbudzić jakąś refleksję u niego, żeby po prostu zaniechał tych działań - powiedział nam pan Sebastian Hałatek, ojciec jednej z pokrzywdzonych zawodniczek Czarnych Sosnowiec i sam poszkodowany w sprawie.

Pierwszy raz, kiedy doszło do nękania jego córki, miał miejsce ponad cztery lata temu. Jak opowiedział naszemu reporterowi Jerzemu Korczyńskiemu, jego córka potrafiła mieć nawet 80 powiadomień na telefonie po włączeniu go rano.

"Obraźliwe i znieważające komentarze"

Jak czytamy w wyroku z 28 kwietnia 2026 roku, większość przypadków nękania przez Aleksandra K. miała miejsce w 2022 roku i na samym początku 2023 roku. W przypadku jednej osoby mowa także o czynach z 2018, 2021 oraz 2022 roku.

W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że zachowanie Aleksandra K. u pokrzywdzonych osób wzbudziło uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, bądź poniżenia lub udręczenia. Sędzia wielokrotnie wspominał o umieszczaniu "obraźliwych i znieważających komentarzy". Wskazywał także, że nękanie było "uporczywe".

Aleksander K. miał też podszywać się pod pięć pokrzywdzonych osób. Ponadto według sądu groził jednej kobiecie "naruszeniem czynności narządu ciała" w wysłanej komunikatorem wiadomości. Pomówił ją także o pedofilię.

Trwa jeszcze jedno postępowanie

- W czasie sprawy zbadano, czy mężczyzna jest poczytalny. Biegły stwierdził, że może odpowiadać w postępowaniu karnym i jest w pełni poczytalny - powiedział nam pełnomocnik pokrzywdzonych Marek Bańczyk.

Zastępczyni prokuratora rejonowego w Tychach, Sylwia Rosik-Kaczmarczyk przekazała nam, że obecnie w toku jest jeszcze jedna sprawa przeciwko Aleksandrowi K. dotycząca stalkingu. Prokuratura czeka na opinię biegłego, który wypowie się na temat poczytalności mężczyzny.

Jeśli posiadasz ważne informacje lub znasz ciekawą historię, napisz do autora na: mateusz.czajka@wbd.com

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Czarno na białym
36 min
pc
Nie czują żadnych objawów. Trafiają do lekarza, bo "żona im kazała"
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
TychySosnowiecStalking
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Kąpielisko przy Jeziorku Czerniakowskim
Zakaz kąpieli w Jeziorku Czerniakowskim
WARSZAWA
Robert Kupisz rozmawiał z naszymi dziennikarzami na 25 urodzinach TVN24 w Kielcach
"Odnalazłem część siebie, o której zapomniałem". Znany projektant wspomina Kielce
25 lat TVN24
W przystanek autobusowy uderzyła przyczepa (zdjęcie ilustracyjne)
Pomyłka o 30 groszy przy kupnie biletu i 353 złote kary
Katowice
karol nawrocki jurata 16
Prezydent ogłosił nową inicjatywę. "Pierwszy raz w historii"
Polska
imageTitle
Legendarny polski bramkarz zakończył karierę
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński
"Kaczyński jest coraz słabszy". Przyczyny rozłamu
Polska
Donald Tusk
Tusk o "szokującej decyzji" Nawrockiego
BIZNES
Miała aktywny zakaz prowadzenia, wpadła przez prędkość
"Jest mały problem, bo nie mam uprawnień, a nawet większy, bo mam zakaz"
WARSZAWA
imageTitle
Jeszcze mocniej zapisać się w historii. Dlaczego LeBron James wybrał Filadelfię?
EUROSPORT
Donald Trump w Białym Domu
Trump ostrzega UE. "Zapłaci bardzo wysoką cenę"
BIZNES
imageTitle
Zaskakujące ostrzeżenie ojca wobec lidera Formuły 1
EUROSPORT
Krupa śnieżna w Białymstoku, 24.07
Biało w Białymstoku. To nie był śnieg
METEO
Żabka
Nagły zwrot w sprawie Żabki. Właściciel 7-Eleven tłumaczy decyzję
BIZNES
imageTitle
Koniec bezrobocia. 40-letni bohater mundialu znalazł klub
EUROSPORT
Rumuński myśliwiec F-16
F-16 zestrzelił drona. "Nieuprawnione wtargnięcie"
Świat
Ciężarówka przewróciła się na węźle Konotopa
Ciężarówka z naczepą leży na boku. Utrudnienia na wyjeździe z Warszawy
WARSZAWA
Pożary w południowo-zachodniej Francji
Ponad 100 tysięcy ewakuowanych. "Jestem przerażona"
METEO
imageTitle
Fatalny finał walki o medale. Gimnastyk w szpitalu
EUROSPORT
17 min
Bożena Walter
Pomysł, w który mało kto wierzył. Bożena Walter o narodzinach TVN24
Rozmowy TVN24+
Jacek Sasin
Morawiecki "był zdziwiony" jego obecnością. "Odegrał bardzo złą rolę"
Polska
imageTitle
Przerażający wypadek na trasie. Kolarz zderzył się z samochodem
EUROSPORT
shutterstock_2332925961
Nie odszedł. Wrócił. To jeszcze nie koniec trudności
Agata Listoś-Kostrzewa
Donald Trump
"Nie macie pojęcia, jakie macie szczęście". Trump zwrócił się do dziennikarzy
Świat
Burze
Burze i upały na mapach IMGW
METEO
imageTitle
Media nie mają wątpliwości. Oto nowy trener reprezentacji Włoch
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki
Rozłam w PiS, pożary w Hiszpanii i Francji, decyzje Nawrockiego
Warto wiedzieć
46 min
Samotność
"Jak się tu znalazłem? Chciałem ubić Konstancję"
Niepokochani
pap_20260701_0A7
Terlecki: nadejdzie taki dzień, gdy prezes ich pogoni. Kaczyński odpowiedział
Polska
Legia wygrała z Pogonią
Gol w 96. minucie. Legia wyszarpała wygraną
EUROSPORT
imageTitle
Zwolińska popłynęła po medal mistrzostw świata
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica