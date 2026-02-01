Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Poseł interweniował w komisariacie, przejął się losem psa. "Trudno napisać coś pozytywnego"

Interwencja poselska Łukasza Litewki na komisariacie policji w Sosnowcu
Sosnowiec. Interwencja poselska Łukasza Litewki na komisariacie policji
Źródło: Łukasz Litewka/Facebook
Poseł Łukasz Litewka przeprowadził interwencję poselską w komisariacie policji w Sosnowcu. Zainteresował go los owczarka, który jeszcze do niedawna był w służbie. Jak widać na nagraniu opublikowanym przez parlamentarzystę, zwierzę jest schorowane. W opinii Litewki policja niedostatecznie dba o czworonoga. "Często Was chwalę, ale dziś trudno napisać coś pozytywnego" - napisał.

W sobotę poseł Łukasz Litewka (Lewica) przeprowadził interwencję poselską w jednym z komisariatów policji w Sosnowcu. Zainteresował go los owczarka niemieckiego, który niedawno przeszedł na emeryturę. O efektach poseł poinformował w mediach społecznościowych.

"Właśnie zakończyłem interwencję poselską na komisariacie policji w Sosnowcu. Nath ma 6 lat, kilkanaście dni temu przeszedł na emeryturę, którą aktualnie spędza w klatce. Opiekun twierdzi że wszystko jest ok, zwierzę nie cierpi, a on sam weźmie go do domu +za jakiś czas+, gdy dostosuje dom do psa. Zapytałem: tzn.? Tzn. na dzień dzisiejszy zakupił mu budę. To też wiele mówi bo Nathowi po pierwsze buda nie pomoże, tu potrzeba lekarza. Po drugie "buda" to bardzo smutny obraz emerytury dla psa, który pracował swoje całe psie życie" - napisał Łukasz Litewka (zachowujemy pisownię oryginalną, faktycznie pies wabi się Nacht).

We wpisie poseł Litewka dodał, że pies "jest poważnie chory, mimo, że policjanci +w okienku+ na komisariacie stwierdzili, że żadnemu psu nic nie dolega i byli mocno zdziwieni moją niezapowiedzianą wizytą". Zaznaczył, że "naczelnik wraz z opiekunem przedstawili mu znikomą kartotekę leczenia psa".

Interwencja poselska Łukasza Litewki na komisariacie policji w Sosnowcu
Interwencja poselska Łukasza Litewki na komisariacie policji w Sosnowcu
Źródło: Łukasz Litewka/Facebook

Poseł zrelacjonował, że dostał tylko dwa badania z ostatniego tygodnie, wcześniejszych "póki co brak".

"Poprosiłem jego opiekuna byśmy odwiedzili Natha i by otworzył klatkę, by pozwolił psu z niej wyjść. Zrobił to bardzo niechętnie. Reszta komentuje się sama. Zapytałem się patrząc na Natha: czy ten pies według panów nie cierpi? Dalsza dyskusja nie ma sensu" - opisał Litewka. Na nagraniu widać, że zwierzak ma problem z poruszaniem się.

Litewka zaproponował leczenie psa na własny koszt oraz próbę znalezienia mu cieplejszego miejsca. Jego propozycja spotkała się z odmową. "Podziękowano mi i poinformowano, że sobie poradzą. Polska Policjo, często Was chwalę, ale dziś trudno napisać coś pozytywnego" - podsumował polityk.

Wyjaśnienie komendy w Katowicach

Do wpisu posła odniosła się w sobotnie popołudnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Na wstępie policja napisała, że "blisko 8-letni owczarek niemiecki Nacht pełnił służbę w Zespole Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu od ponad 6 lat". Pod koniec lipca 2025 roku opiekun psa zauważył, że stan zdrowia czworonoga pogarsza się.

"Objawy te nie zostały przez policjanta zbagatelizowane i od razu zostały zgłoszone. Od tego czasu Nacht przebywał pod stałą opieką weterynaryjną. 9 września 2025 roku wobec Nachta Instruktor Zakładu Kynologii Policyjnej wydał atest potwierdzający zdolność psa służbowego do wykonywania zadań do 1 marca 2026 roku. Jednak 23 października 2025 roku stan zdrowia zwierzęcia się pogorszył, w związku z czym od tego dnia do 19 stycznia 2026 roku pies przebywał na zwolnieniu weterynaryjnym. U psa zdiagnozowano spondylozę (zwyrodnienie kręgosłupa)" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

W dniu 20 stycznia pies został wycofany ze służby. Jak podała policja, "przyczyną było wystąpienie stanu chorobowego nierokującego poprawy". Dokumentacja medyczna psa została przekazana do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Mordownie, nie schroniska". Wyniki kontroli i pytania w Sejmie

"Mordownie, nie schroniska". Wyniki kontroli i pytania w Sejmie

Polska
Będzie krajowy rejestr psów i kotów? Każdy pies ma być "zaczipowany"

Będzie krajowy rejestr psów i kotów? Każdy pies ma być "zaczipowany"

Polska

"Do czasu zakończenia formalności związanych z przekazaniem go dotychczasowemu przewodnikowi, Nacht przebywa w bezpiecznym miejscu i pozostaje pod stałą opieką weterynaryjną, w ramach której przeprowadzono niezbędne badania diagnostyczne, w tym tomografię komputerową. Otrzymuje również odpowiednie leczenie farmakologiczne, dawkowane zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii" - podkreśliła Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Policja odniosła się również do wątku związanego z zakupem budy. "Ten wątek został w przestrzeni publicznej odebrany w sposób, który nie oddaje intencji przewodnika. Nie chodzi o utrzymywanie psa w budzie jako miejscu docelowego bytowania, tylko do momentu dostosowania warunków domowych do potrzeb zdrowotnych psa" - wyjaśniła Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Jak czytamy dalej w oświadczeniu policji, "przewodnik psa zadeklarował przejęcie nad nim opieki i podejmuje realne działania, aby stworzyć mu jak najlepsze warunki na dalszy, spokojny etap życia poza służbą".

OGLĄDAJ: Oglądaj "Lożę prasową" w TVN24 i TVN24+
tak banery dla macka_loza prasowa_19

Oglądaj "Lożę prasową" w TVN24 i TVN24+
NA ŻYWO

tak banery dla macka_loza prasowa_19
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Litewka/Facebook

Udostępnij:
TAGI:
MrózPsyPolicja
Czytaj także:
Tragiczny finał poszukiwań w Kampinoskim Parku Narodowym
Trudna akcja ratunkowa w Kampinosie. Kobieta nie żyje
WARSZAWA
Mróz, zima
Wzrósł stopień alarmów IMGW. Mróz zagraża życiu i zdrowiu
METEO
Posypywarki na ulicach Warszawy
Jedna z droższych zim ostatnich lat. Na odśnieżanie idą miliony
WARSZAWA
Niagara częściowo zamarzła
Wodospad Niagara pokryty lodem. "Wszystko jest zamarznięte"
METEO
Alcaraz
Rollercoaster w finale. Teraz to Alcaraz zachwyca
RELACJA
Demonstracja. Iran. Bruksela
Iran odpowiada na ruch Europy. "Strzelili sobie w stopę"
Świat
Elon Musk
Musk chce wystrzelić na orbitę milion satelitów. Mają wspierać rozwój AI
BIZNES
Do wypadku doszło w czasie kuligu
Sanki były ciągnięte przez auto. 22-latek nie żyje, 21-latek ciężko ranny
Kielce
Wojciech Fibak
Wojciech Fibak w dokumentach Jeffreya Epsteina. "Dla mnie to jest dziwne"
Świat
imageTitle
"Niezręczna, niekomfortowa sytuacja" z kontrowersyjnym trenerem
EUROSPORT
Auto korpusu dyplomatycznego Białorusi zderzyło się z radiowozem
Kierowca białoruskich dyplomatów wjechał w radiowóz
Białystok
Donald Trump
"Wtedy Kuba znów będzie wolna". Trump naciska na Hawanę
Świat
Kierowcy mają pomysły na to, jak poradzić sobie z korkami przy bramkach
Od dzisiaj nowe opłaty na drogach. System obejmie prawie 6 tysięcy kilometrów
BIZNES
Patagonia w płomieniach
Najgorsze pożary od lat. Wprowadzono stan wyjątkowy
METEO
shutterstock_1901005918
Początek rewolucji. To trzeba wiedzieć o KSeF
BIZNES
Nielegalany dom opieki w Łazach
Nielegalny dom opieki dla seniorów. Podejrzani opuścili areszt
WARSZAWA
imageTitle
Groźne zderzenie głowami. Piłkarze w szpitalu
EUROSPORT
Liam Ramos
Zdjęcie chłopca w niebieskiej czapeczce obiegło świat. Mógł zostać "wykorzystany jako przynęta"
Świat
Błędne faktury od PGE Obrót
Minister finansów: pierwsze tysiące faktur wpłynęło do KSeF
BIZNES
Silny mróz
-30 stopni przy gruncie. Za nami mroźna noc
METEO
imageTitle
Postawiła na krwistą czerwień. Rybakina wyglądała zjawiskowo
EUROSPORT
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Wygrana w Lotto drugi raz z rzędu
BIZNES
imageTitle
Wielka awantura. Podbiegł i chwycił przeciwnika za szyję
EUROSPORT
imageTitle
Cios w głowę, odleciała peruka. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego"
EUROSPORT
Fontanna di Trevi
Ostatnia okazja, by zobaczyć ją za darmo. Zmiany dla turystów w Rzymie
Świat
-25,4, Puńsk (Podlaskie)
Mroźny start lutego na waszych zdjęciach
METEO
Patryk Michalski
"News Michalskiego" zadebiutuje już w poniedziałek. Gdzie oglądać nowy program?
Polska
Starcia z policją w Turynie
Starcia w Turynie. "Bitwa uliczna"
Świat
Polska Białoruś granica zapora mur straż graniczna 14.11.2025
"Obiekty o charakterze balonów" w polskiej przestrzeni. Białoruś "podjęła ponowną próbę"
Polska
Laura Dogu w Caracas
Nowa reprezentantka USA w Wenezueli. "Jesteśmy gotowi"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica