W sobotę poseł Łukasz Litewka (Lewica) przeprowadził interwencję poselską w jednym z komisariatów policji w Sosnowcu. Zainteresował go los owczarka niemieckiego, który niedawno przeszedł na emeryturę. O efektach poseł poinformował w mediach społecznościowych.

"Właśnie zakończyłem interwencję poselską na komisariacie policji w Sosnowcu. Nath ma 6 lat, kilkanaście dni temu przeszedł na emeryturę, którą aktualnie spędza w klatce. Opiekun twierdzi że wszystko jest ok, zwierzę nie cierpi, a on sam weźmie go do domu +za jakiś czas+, gdy dostosuje dom do psa. Zapytałem: tzn.? Tzn. na dzień dzisiejszy zakupił mu budę. To też wiele mówi bo Nathowi po pierwsze buda nie pomoże, tu potrzeba lekarza. Po drugie "buda" to bardzo smutny obraz emerytury dla psa, który pracował swoje całe psie życie" - napisał Łukasz Litewka (zachowujemy pisownię oryginalną, faktycznie pies wabi się Nacht).

We wpisie poseł Litewka dodał, że pies "jest poważnie chory, mimo, że policjanci +w okienku+ na komisariacie stwierdzili, że żadnemu psu nic nie dolega i byli mocno zdziwieni moją niezapowiedzianą wizytą". Zaznaczył, że "naczelnik wraz z opiekunem przedstawili mu znikomą kartotekę leczenia psa".

Poseł zrelacjonował, że dostał tylko dwa badania z ostatniego tygodnie, wcześniejszych "póki co brak".

"Poprosiłem jego opiekuna byśmy odwiedzili Natha i by otworzył klatkę, by pozwolił psu z niej wyjść. Zrobił to bardzo niechętnie. Reszta komentuje się sama. Zapytałem się patrząc na Natha: czy ten pies według panów nie cierpi? Dalsza dyskusja nie ma sensu" - opisał Litewka. Na nagraniu widać, że zwierzak ma problem z poruszaniem się.

Litewka zaproponował leczenie psa na własny koszt oraz próbę znalezienia mu cieplejszego miejsca. Jego propozycja spotkała się z odmową. "Podziękowano mi i poinformowano, że sobie poradzą. Polska Policjo, często Was chwalę, ale dziś trudno napisać coś pozytywnego" - podsumował polityk.

Wyjaśnienie komendy w Katowicach

Do wpisu posła odniosła się w sobotnie popołudnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Na wstępie policja napisała, że "blisko 8-letni owczarek niemiecki Nacht pełnił służbę w Zespole Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu od ponad 6 lat". Pod koniec lipca 2025 roku opiekun psa zauważył, że stan zdrowia czworonoga pogarsza się.

"Objawy te nie zostały przez policjanta zbagatelizowane i od razu zostały zgłoszone. Od tego czasu Nacht przebywał pod stałą opieką weterynaryjną. 9 września 2025 roku wobec Nachta Instruktor Zakładu Kynologii Policyjnej wydał atest potwierdzający zdolność psa służbowego do wykonywania zadań do 1 marca 2026 roku. Jednak 23 października 2025 roku stan zdrowia zwierzęcia się pogorszył, w związku z czym od tego dnia do 19 stycznia 2026 roku pies przebywał na zwolnieniu weterynaryjnym. U psa zdiagnozowano spondylozę (zwyrodnienie kręgosłupa)" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

W dniu 20 stycznia pies został wycofany ze służby. Jak podała policja, "przyczyną było wystąpienie stanu chorobowego nierokującego poprawy". Dokumentacja medyczna psa została przekazana do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

"Do czasu zakończenia formalności związanych z przekazaniem go dotychczasowemu przewodnikowi, Nacht przebywa w bezpiecznym miejscu i pozostaje pod stałą opieką weterynaryjną, w ramach której przeprowadzono niezbędne badania diagnostyczne, w tym tomografię komputerową. Otrzymuje również odpowiednie leczenie farmakologiczne, dawkowane zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii" - podkreśliła Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Policja odniosła się również do wątku związanego z zakupem budy. "Ten wątek został w przestrzeni publicznej odebrany w sposób, który nie oddaje intencji przewodnika. Nie chodzi o utrzymywanie psa w budzie jako miejscu docelowego bytowania, tylko do momentu dostosowania warunków domowych do potrzeb zdrowotnych psa" - wyjaśniła Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Jak czytamy dalej w oświadczeniu policji, "przewodnik psa zadeklarował przejęcie nad nim opieki i podejmuje realne działania, aby stworzyć mu jak najlepsze warunki na dalszy, spokojny etap życia poza służbą".

