Katowice Dziecko z kredą i odnowiony za setki tysięcy złotych zabytek Mateusz Czajka |

Dziecko rysowało kredą po gloriecie na oczach opiekunek Źródło wideo: Arkadiusz Chęciński Źródło zdj. gł.: Arkadiusz Chęciński

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Po zabytkowej gloriecie malowało małe dziecko - w obecności i za przyzwoleniem opiekujących się nim kobiet. Według prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego, matka lub opiekunka dziecka sama zachęcała je do rysowania. Opublikował nagrania.

Dziecko, które pisało po gloriecie, było pod opieką dwóch kobiet Źródło zdjęcia: Arkadiusz Chęciński

Za pierwszym razem pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wyczyścili glorietę. Za drugim, niestety, nie udało się już przywrócić zabytku do pierwotnego stanu.

"Tym razem czyszczenie już nie wystarczy, bo wierzchnia warstwa materiału została starta. Teraz musimy poczekać na uzgodnienia z konserwatorem zabytków" - tłumaczył na Facebooku prezydent Chęciński i poprosił opiekunki dziecka o kontakt z ratuszem.

Rzecznik ratusza Rafał Łysy przekazał nam, że dziecko używało kredy.

Starszy posterunkowy Bartłomiej Mysłek, zastępca oficera prasowego policji w Sosnowcu, poinformował, że sprawa oficjalnie nie jest jeszcze zgłoszona, ale miejscy urzędnicy zapewnili, że jeszcze dziś złożą oficjalne zawiadomienie.

Glorieta ma ponad sto lat

Glorieta została wybudowana w latach 1901-1904, jako element architektury parkowej przyległej do rezydencji Henryka Dietla. Powstała na wzór greckiej świątyni i znajdowała się na terenie neoromantycznego parku, zaprojektowanego w latach 90. XIX wieku.

Obecnie Park Dietla w Sosnowcu obejmuje obszar 5,5 hektara. W 1998 roku zespół przypałacowy wraz z neoromantycznym parkiem i pozostałością dawnej architektury parkowej został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Glorieta została wyremontowana w 2022 roku. Odnowiono ją ze środków budżetu obywatelskiego. Kosztowało to około 600 tysięcy złotych.

Źródło: Google Maps