Katowice Zamiast randki rozbój. Policja zatrzymała cztery osoby Oprac. Anna Winiarska |

Cztery osoby zatrzymane w związku z rozbojami Źródło wideo: Śląska policja Źródło zdj. gł.: Śląska policja

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Do trzech rozbojów doszło 18 i 20 sierpnia w Siemianowicach Śląskich. Jak podaje policja, po przyjściu na umówione miejsce podejrzani używali przemocy wobec osób, z którymi umówili się na "randkę". W jednym przypadku mieli użyć noża.

Cała czwórka – trzej mężczyźni i kobieta, osoby w wieku od 17 do 31 lat - została zatrzymana 24 sierpnia.

Usłyszeli zarzuty dotyczące rozbojów i uszkodzeń ciała, grozi im od 2 do 20 lat więzienia. Na wniosek prokuratury trafili do tymczasowego aresztu. Obecnie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich.

Policja zatrzymała cztery osoby Źródło zdjęcia: Śląska policja