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Katowice

Zamiast randki rozbój. Policja zatrzymała cztery osoby

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Policja zatrzymała cztery osoby
Cztery osoby zatrzymane w związku z rozbojami
Źródło wideo: Śląska policja
Źródło zdj. gł.: Śląska policja
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Mieli umawiać się za pośrednictwem portalu randkowego, a następnie napadać i okradać swoje ofiary. Policja zatrzymała trzech mężczyzn i kobietę podejrzanych o dokonanie w ciągu kilku dni trzech rozbojów.

Do trzech rozbojów doszło 18 i 20 sierpnia w Siemianowicach Śląskich. Jak podaje policja, po przyjściu na umówione miejsce podejrzani używali przemocy wobec osób, z którymi umówili się na "randkę". W jednym przypadku mieli użyć noża.

Cała czwórka – trzej mężczyźni i kobieta, osoby w wieku od 17 do 31 lat - została zatrzymana 24 sierpnia.

Usłyszeli zarzuty dotyczące rozbojów i uszkodzeń ciała, grozi im od 2 do 20 lat więzienia. Na wniosek prokuratury trafili do tymczasowego aresztu. Obecnie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich.

Policja zatrzymała cztery osoby
Policja zatrzymała cztery osoby
Źródło zdjęcia: Śląska policja
Źródło: tvn24.pl
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Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
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