Zamiast randki rozbój. Policja zatrzymała cztery osoby
Do trzech rozbojów doszło 18 i 20 sierpnia w Siemianowicach Śląskich. Jak podaje policja, po przyjściu na umówione miejsce podejrzani używali przemocy wobec osób, z którymi umówili się na "randkę". W jednym przypadku mieli użyć noża.
Cała czwórka – trzej mężczyźni i kobieta, osoby w wieku od 17 do 31 lat - została zatrzymana 24 sierpnia.
Usłyszeli zarzuty dotyczące rozbojów i uszkodzeń ciała, grozi im od 2 do 20 lat więzienia. Na wniosek prokuratury trafili do tymczasowego aresztu. Obecnie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich.
Źródło: tvn24.pl