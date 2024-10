Siedmiu mieszkańców kamienicy w szpitalach. Zatruli się czadem

Jak mówi kapitan Sebastian Karpiński, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, w mieszkaniu pootwierano okna, mimo to strażacy potwierdzili obecność tlenku węgla na poziomie aż 150 ppm. Tymczasem dopuszczalne stężenie tlenku węgla to 35 ppm. W okolicach 200 ppm człowiek zaczyna już odczuwać dolegliwości związane z zatruciem.

Wszyscy zabrani do szpitala

Czad łatwo wiąże się z hemoglobiną, która transportuje tlen w naszych organizmach. W efekcie połączenia powstaje karboksyhemoglobina. Hemoglobina nie łączy się z tlenem, co prowadzi do niedotlenienia, w najgorszym przypadku do śmierci przez uduszenie. Stężenie karboksyhemoglobiny nie powinno przekraczać trzech procent całkowitej zawartości hemoglobiny. Wzrost do 20 procent daje objawy zatrucia., przede wszystkim ból głowy, ucisk w skroniach. Przy 30 - 40 procentach następują nudności, wymioty, osłabienie, oszołomienie, zapaść. Powyżej 60 procent - utrata świadomości i często śmierć.