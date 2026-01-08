Logo strona główna
Katowice

Zabójca "Pershinga" wychodzi na wolność. Zmienił nazwisko

W lipcu 2013. sąd uniewinnił Boguckiego
Sąd skrócił Boguckiemu karę, prokurator zaskarżył decyzję (17.06.2022)
Źródło: TVN24
Ryszard Bogucki, skazany za zabójstwo Andrzeja Kolikowskiego ps. Pershing, jednego z bossów mafii pruszkowskiej, kończy odbywanie kary 25 lat więzienia i dzisiaj opuszcza mury zakładu karnego. Jego obrońca informuje, że zmienił nazwisko, chce poświęcić czas rodzinie i będzie walczył o gigantyczne odszkodowanie.

Informację o tym że więzienie opuści Ryszard Bogucki, skazany na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo jednego z bossów mafii Pruszkowskiej, Andrzeja Kolikowskiego ps. Pershing potwierdziła wieloletnia obrończyni mężczyzny, mecenas Emilia Mądrecka.

- Potwierdzam, że dzisiaj kończy się ten wyrok 25 lat pozbawienia wolności w sprawie "Pershinga". Między godziną 13 a 14 pan Ryszard wyjdzie z zakładu karnego w Herbach pod Częstochową - przekazała mecenas Mądrecka.

Mądrecka jest jednym z trzech obrońców Boguckiego.

Zmienione nazwisko i walka o ogromne odszkodowanie

Obrończyni Ryszarda Boguckiego potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl, że jej klient zmienił nazwisko - na dwuczłonowe.

- Rzeczywiście z przyczyn rodzinnych pan Ryszard zmienił nazwisko w trybie administracyjnym. Od początku roku 2025 nosi nazwisko Ryszard Linard-Bogucki, więc nie zrezygnował z nazwiska Bogucki, po prostu dołożył drugi człon z przyczyn rodzinnych, genealogicznych - przekazała mecenas Emilia Mądrecka. Dodała, że po wyjściu z więzienia chce zająć się rodziną i "przede wszystkim zamierza razem ze swoimi pełnomocnikami, którzy są również bardzo zdeterminowani, zakończyć wszystkie sprawy odszkodowawcze".

- To jest nasz absolutny priorytet, dlatego, że są to sprawy ponaddziesięcioletnie, które niestety w grudniu - nad czym ubolewam - zostały przekazane do nowego sądu do rozpoznania. Teraz Sąd Okręgowy w Krakowie będzie się tymi sprawami zajmował - i to są sprawy odszkodowawcze z tytułu niesłusznych tymczasowych aresztów za sprawę zabójstwa generała Marka Papały - bo w tej sprawie pan Ryszard został uniewinniony i za drugą sprawę - tak zwaną sprawę gospodarczą z lat 90., za szereg przestępstw gospodarczych, gdzie też był stosowany tymczasowy areszt, i gdzie też pan Ryszard został uniewinniony - wyjaśniła obrończyni Boguckiego. Bogucki wstępnie domagał się 30 milionów złotych odszkodowania, ale jego obrońca zastrzega, żeby się "do tej kwoty nie przywiązywać", bo to była "kwota wyjściowa". - We wniosku z roku 2015 lub 2016 ona została podana jako wartość utraconej firmy. Natomiast ja nie uważam, że to będzie kwota finalna, dlatego, że prosimy sąd o to, żeby biegły policzył te utracone korzyści i wartość firmy i to zrewaloryzował, więc myślę, że to będzie kwota wyższa, oprócz tego pan Ryszard dochodzi również zadośćuczynienia. To zadośćuczynienie za areszt w związku ze sprawą generała Papały liczymy na ten moment wartością jednego miliona za rok, czyli ponad 9 milionów, bo ponad 9 lat trwał ten areszt. Natomiast nie powiedziałabym, że to są zwaloryzowane kwoty po 10 latach procesów - podsumowała obrończyni Ryszarda Boguckiego.

Rafał Bogucki, skazany w związku z zabójstwem "Pershinga", niedługo wyjdzie z więzienia. Czy jednak on jest sprawcą?
Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN

Skazany między innymi za zabójstwo "Pershinga", uniewinniony za zabójstwo Papały

Ryszard Bogucki w 2003 roku został skazany między innymi za zabójstwo Andrzeja Kolikowskiego ps. Pershing, jednego z bossów mafii pruszkowskiej. Wyrok ten stał się prawomocny w 2004.

W 2009 warszawska prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Z. ps. Słowik i Boguckiemu, zarzucając im między innymi nakłanianie do zabójstwa byłego szefa policji generała Marka Papały, zastrzelonego w Warszawie w 1998 roku. W 2013 roku warszawski sąd okręgowy uniewinnił obu mężczyzn, krytycznie oceniając wiele działań organów ścigania w sprawie, a dowody uznając za "kruche".

Wyrok stał się prawomocny, a prokuratura nie wniosła apelacji.

Autorka/Autor: pk/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: archiwum TVN24

