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Katowice

Pożar na stacji paliw. Ogień przy dystrybutorach

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Do pożaru doszło na stacji paliw
Sytuacja była niebezpieczna
Źródło wideo: KM PSP w Rudzie Śląskiej
Źródło zdj. gł.: KM PSP w Rudzie Śląskiej
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Pożar na stacji paliw w Rudzie Śląskiej. Palił się samochód osobowy zaparkowany tuż przy dystrybutorach.

W piątek około godziny 12.20 strażacy z Rudy Śląskiej zostali powiadomieni o pożarze samochodu osobowego na stacji paliw przy ulicy Asfaltowej. Pojazd stał obok dystrybutora paliwa. Gdy zastępy dotarły na miejsce, okazało się, że pożar w komorze silnika jest już rozwinięty. Wodę skierowano zarówno na samochód, jak i dystrybutor.

"W wyniku szybkiego dojazdu i podjęcia skutecznych działań gaśniczych nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru na instalacje i infrastrukturę stacji paliw. W działaniach brało udział pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz policja, która zabezpieczała stację paliw przed dostępem osób postronnych" - przekazała w mediach społecznościowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Do pożaru doszło na stacji paliw
Do pożaru doszło na stacji paliw
Źródło zdjęcia: KM PSP w Rudzie Śląskiej

Akcja przy Asfaltowej zakończyła się ok. godziny 13.30. Strażacy podają, że stacja paliw pozostanie zamknięta do czasu wykonania niezbędnych przeglądów i serwisu.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
pożarRuda Śląska
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