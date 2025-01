Tuż po północy miejska choinka stanęła w płomieniach

Sześć minut po tym, jak rozpoczął się 2025 rok, strażacy z Raciborza (woj. śląskie) zostali wezwani do pożaru choinki na miejskim rynku. - Na miejscu strażacy pojawili się trzy minuty po zgłoszeniu - przekazuje tvn24.pl aspirant Michał Fukalski, dyżurny stanowiska kierowania raciborskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Pierwsze zgłoszenie dotarło tuż po tym, jak cała Polska zaczęła świętować przyjście Nowego Roku. - Pierwsze informacje dotarły dokładnie sześć minut po północy. Natychmiast na miejsce wysłany został zastęp straż pożarnej - przekazuje asp. Fukalski. Dodaje, że jeszcze przed przyjazdem strażaków, miejską choinkę próbowało ugasić kilku mieszkańców, którzy wzięli do rąk gaśnice.

Co dalej z choinką?

- Zespół straży, który pracował na rynku, został zadysponowany od razu do innego zdarzenia. O tym, co dalej wydarzy się z choinką, będą musieli zdecydować przedstawiciele urzędu miasta. Podkreślam, że po ugaszeniu pożaru nie mieliśmy sygnałów wskazujących na to, że konstrukcja choinki została zniszczona w sposób zagrażający jej stabilności - zakończył strażak.