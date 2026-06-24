Chorzów Kłęby czarnego dymu nad miastem, strażacy walczą z ogniem Mateusz Czajka |

Do Chorzowa ściągano posiłki z pobliskich miejscowości Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów przy ul. Kluczborskiej

- Teraz na miejscu działa 60 zastępów - 170 strażaków. Objęte ogniem jest całe składowisko - trzy tysiące metrów kwadratowych Pożar nie jest opanowany, ale nie ma się gdzie rozprzestrzeniać, bo jest ograniczony przeszkodami budowlanymi - przekazał nam przed godziną 19 oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie kpt. Michał Adamek.

Pożar składowiska przy Kluczborskiej w Chorzowie Pożar składowiska w Chorzowie Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar składowiska w Chorzowie Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar składowiska w Chorzowie Źródło zdjęcia: Śląski Portal Informacyjny Pożar składowiska w Chorzowie Źródło zdjęcia: Śląski Portal Informacyjny Pożar składowiska w Chorzowie Źródło zdjęcia: Śląski Portal Informacyjny Pożar składowiska w Chorzowie Źródło zdjęcia: Śląski Portal Informacyjny Pożar składowiska w Chorzowie Źródło zdjęcia: Śląski Portal Informacyjny Pożar składowiska w Chorzowie Źródło zdjęcia: Śląski Portal Informacyjny Pożar składowiska przy Kluczborskiej w Chorzowie Źródło zdjęcia: Karolina Komanda/TVN24 Pożar na Śląsku Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Tomasz Pożar składowiska widoczny z wieży szybu Prezydent w Chorzowie Źródło zdjęcia: Mateusz Czajka/tvn24.pl Pożar w Chorzowie Źródło zdjęcia: KW PSP w Katowicach Pożar w Chorzowie Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Kociara007 Pożar Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Krzysiek Pożar składowiska przy Kluczborskiej w Chorzowie Źródło zdjęcia: Karolina Komanda/TVN24

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach poinformowała na Facebooku, że pryzma ma wymiary 100 metrów na 30 metrów. Kłęby gęstego dymu są widoczne z kilkudziesięciu kilometrów, choć obecnie są już nieco mniejsze,

Kpt. Michał Adamek przekazał, że na pryzmie palą się odpady wielkogabarytowe. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Pożar składowiska widziany z drona Źródło: TVN24

Pożar w Chorzowie Źródło: Mateusz Czajka/tvn24.pl

Do Chorzowa skierowano już m.in. grupę chemiczną z Katowic, zabezpieczenie medyczne z Bytomia oraz pluton logistyczny z Piekar Śląskich.

- Ulica Kluczborska jest zamknięta. Po ugaszeniu ognia przez strażaków i przekazaniu nam terenu zajmiemy się ustalaniem okoliczności powstania pożaru - powiedziała tvn24.pl podkomisarz Magdalena Jurkowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

Pożar w Chorzowie Źródło: Mateusz Czajka/tvn24.pl

Pożar składowiska widziany z drona Źródło: TVN24

Pożar składowiska odpadów w Chorzowie Źródło: Kontakt24 / Sthomas

Pożar odpadów w Chorzowie Pożar odpadów w Chorzowie Źródło: Kontakt24 / dzemis Pożar odpadów w Chorzowie Źródło: Kontakt24 / dzemis Pożar odpadów w Chorzowie Źródło: Kontakt24 / dzemis Pożar odpadów w Chorzowie Źródło: Kontakt24 / dzemis

Źródło: Google Maps

OGLĄDAJ: TVN24