Kłęby czarnego dymu nad miastem, strażacy walczą z ogniem

W Chorzowie przy ulicy Kluczborskiej płonie składowisko odpadów. Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, ogień objął pryzmę o powierzchni trzech tysięcy metrów kwadratowych. Straż apeluje o zamykanie okien.
Strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów przy ul. Kluczborskiej
- Teraz na miejscu działa 60 zastępów - 170 strażaków. Objęte ogniem jest całe składowisko - trzy tysiące metrów kwadratowych Pożar nie jest opanowany, ale nie ma się gdzie rozprzestrzeniać, bo jest ograniczony przeszkodami budowlanymi - przekazał nam przed godziną 19 oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie kpt. Michał Adamek.
Pożar składowiska przy Kluczborskiej w Chorzowie
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach poinformowała na Facebooku, że pryzma ma wymiary 100 metrów na 30 metrów. Kłęby gęstego dymu są widoczne z kilkudziesięciu kilometrów, choć obecnie są już nieco mniejsze,
Kpt. Michał Adamek przekazał, że na pryzmie palą się odpady wielkogabarytowe. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Do Chorzowa skierowano już m.in. grupę chemiczną z Katowic, zabezpieczenie medyczne z Bytomia oraz pluton logistyczny z Piekar Śląskich.
- Ulica Kluczborska jest zamknięta. Po ugaszeniu ognia przez strażaków i przekazaniu nam terenu zajmiemy się ustalaniem okoliczności powstania pożaru - powiedziała tvn24.pl podkomisarz Magdalena Jurkowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.