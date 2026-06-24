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Chorzów

Kłęby czarnego dymu nad miastem, strażacy walczą z ogniem

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Pożar składowiska w Chorzowie
Do Chorzowa ściągano posiłki z pobliskich miejscowości
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
W Chorzowie przy ulicy Kluczborskiej płonie składowisko odpadów. Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, ogień objął pryzmę o powierzchni trzech tysięcy metrów kwadratowych. Straż apeluje o zamykanie okien.

Strażacy walczą z pożarem składowiska odpadów przy ul. Kluczborskiej

- Teraz na miejscu działa 60 zastępów - 170 strażaków. Objęte ogniem jest całe składowisko - trzy tysiące metrów kwadratowych Pożar nie jest opanowany, ale nie ma się gdzie rozprzestrzeniać, bo jest ograniczony przeszkodami budowlanymi - przekazał nam przed godziną 19 oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie kpt. Michał Adamek.

Pożar składowiska przy Kluczborskiej w Chorzowie
Pożar składowiska w Chorzowie
Pożar składowiska w Chorzowie
Źródło zdjęcia: TVN24
Pożar składowiska w Chorzowie
Pożar składowiska w Chorzowie
Źródło zdjęcia: TVN24
Pożar składowiska w Chorzowie
Pożar składowiska w Chorzowie
Źródło zdjęcia: Śląski Portal Informacyjny
Pożar składowiska w Chorzowie
Pożar składowiska w Chorzowie
Źródło zdjęcia: Śląski Portal Informacyjny
Pożar składowiska w Chorzowie
Pożar składowiska w Chorzowie
Źródło zdjęcia: Śląski Portal Informacyjny
Pożar składowiska w Chorzowie
Pożar składowiska w Chorzowie
Źródło zdjęcia: Śląski Portal Informacyjny
Pożar składowiska w Chorzowie
Pożar składowiska w Chorzowie
Źródło zdjęcia: Śląski Portal Informacyjny
Pożar składowiska w Chorzowie
Pożar składowiska w Chorzowie
Źródło zdjęcia: Śląski Portal Informacyjny
Pożar składowiska przy Kluczborskiej w Chorzowie
Pożar składowiska przy Kluczborskiej w Chorzowie
Źródło zdjęcia: Karolina Komanda/TVN24
Pożar na Śląsku
Pożar na Śląsku
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Tomasz
Pożar składowiska widoczny z wieży szybu Prezydent w Chorzowie
Pożar składowiska widoczny z wieży szybu Prezydent w Chorzowie
Źródło zdjęcia: Mateusz Czajka/tvn24.pl
Pożar w Chorzowie
Pożar w Chorzowie
Źródło zdjęcia: KW PSP w Katowicach
Pożar w Chorzowie
Pożar w Chorzowie
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Kociara007
Pożar
Pożar
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Krzysiek
Pożar składowiska przy Kluczborskiej w Chorzowie
Pożar składowiska przy Kluczborskiej w Chorzowie
Źródło zdjęcia: Karolina Komanda/TVN24

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach poinformowała na Facebooku, że pryzma ma wymiary 100 metrów na 30 metrów. Kłęby gęstego dymu są widoczne z kilkudziesięciu kilometrów, choć obecnie są już nieco mniejsze,

Kpt. Michał Adamek przekazał, że na pryzmie palą się odpady wielkogabarytowe. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Klatka kluczowa-516787
Pożar składowiska widziany z drona
Źródło: TVN24
Klatka kluczowa-516623
Pożar w Chorzowie
Źródło: Mateusz Czajka/tvn24.pl

Do Chorzowa skierowano już m.in. grupę chemiczną z Katowic, zabezpieczenie medyczne z Bytomia oraz pluton logistyczny z Piekar Śląskich.

- Ulica Kluczborska jest zamknięta. Po ugaszeniu ognia przez strażaków i przekazaniu nam terenu zajmiemy się ustalaniem okoliczności powstania pożaru - powiedziała tvn24.pl podkomisarz Magdalena Jurkowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

Klatka kluczowa-516623
Pożar w Chorzowie
Źródło: Mateusz Czajka/tvn24.pl
Klatka kluczowa-516787
Pożar składowiska widziany z drona
Źródło: TVN24
Pożar składowiska odpadów w Chorzowie
Źródło: Kontakt24 / Sthomas

Pożar odpadów w Chorzowie

Pożar odpadów w Chorzowie
Pożar odpadów w Chorzowie
Źródło: Kontakt24 / dzemis
Pożar odpadów w Chorzowie
Pożar odpadów w Chorzowie
Źródło: Kontakt24 / dzemis
Pożar odpadów w Chorzowie
Pożar odpadów w Chorzowie
Źródło: Kontakt24 / dzemis
Pożar odpadów w Chorzowie
Pożar odpadów w Chorzowie
Źródło: Kontakt24 / dzemis
Źródło: Google Maps
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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
pożarChorzów
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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