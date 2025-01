czytaj dalej

Do 24 wzrosła liczba ofiar katastrofalnych pożarów, jakie od kilku dni trawią okolice Los Angeles. Walka z ogniem trwa od ubiegłego wtorku, a do tej pory spłonęło już co najmniej 15 300 hektarów terenu. Z powodu zagrożenia życia ponad 100 tysięcy osób zostało zmuszonych do ewakuacji. Według gubernatora Kalifornii obecna fala pożarów może być najbardziej niszczycielską katastrofą naturalną w historii USA.