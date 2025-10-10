Pięć rozbitych pojazdów na A1. Są ranni

Do wypadku doszło na odcinku pomiędzy węzłami Częstochowa Jasna góra i Częstochowa Północ. - Na nitce w kierunku Łodzi kierowca samochodu ciężarowego uderzył w tył samochodu osobowego. - Uderzone auto uderzyło w tył stojącego przed nim pojazdu. Ostatecznie w czasie zdarzenia uszkodzonych zostało pięć pojazdów - ciężarówka i cztery pojazdy osobowe - zaznacza podkomisarz Poznańska z częstochowskiej komendy powiatowej.
Dodaje, że cztery osoby wymagały hospitalizacji.
- Na skutek zdarzenia obrażenia odniosły trzy osoby jadące w jednym z samochodów osobowych i kierowca innego samochodu osobowego. Na szczęście z moich informacji wynika, że obrażenia nie zagrażały życiu poszkodowanych - podkreśliła policjantka.
Utrudnienia na A1
Po wypadku zablokowany został jeden z pasów ruchu w kierunku Łodzi. Jak przekazuje dyżurny Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 12:30.
Autorka/Autor: bż/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Częstochowa