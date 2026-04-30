Miasto i zamek przerzucają się odpowiedzialnością za wypadek. "Katastrofa budowlana"

Uszkodzona kładka na zamku w Cieszynie
Zamek w Cieszynie
Źródło: Google Maps
Gdy zawaliły się drewniane schody przy zamku w Cieszynie, na kładce przebywali turyści. Czterech z nich trafiło do szpitala. Kto odpowiada za stan schodów? Na razie wygląda na to, że ratusz i zamek przerzucają się odpowiedzialnością. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi postępowanie wyjaśniające.

Zamek w Cieszynie wraz z położoną na zamkowym wzgórzu rotundą pw. św. Mikołaja są jednymi z najważniejszych symboli ziemi cieszyńskiej. Romański kościół widnieje nawet na banknocie dwudziestozłotowym. 23 kwietnia zawaliła się drewniana kładka prowadząca do zamku w czasie, gdy przebywali na niej turyści. Było to aż 13 osób.

Na miejsce przyjechali strażacy, aby ściagnąć z kładki rannych. Kilku osobom udzielono pomocy na miejscu, a cztery trafiły do szpitali. Grzegorz Gabzdyl, kierownik ds. medycznych cieszyńskiego pogotowia ratunkowego przekazał nam w dniu wypadku, że urazy nie zagrażały bezpośrednio życiu poszkodowanych. Kto jednak jest odpowiedzialny za stan schodów? Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nazwał wypadek z 23 kwietnia "katastrofą budowlaną".

Kto faktycznie zarządzał kładką?

Jeszcze w dniu wypadku oświadczenie wydał Urząd Miasta. Na końcu komunikatu napisano, że schody zostały zabezpieczone i zamknięte oraz, że "znajdowały się pod zarządem Zamku Cieszyn". Wielu mieszkańców pod postem burmistrz Gabrieli Staszkiewicz dotyczącym wypadku wspominało, że schody już od długiego czasu były w złym stanie technicznym i wygląd desek budził wątpliwości o bezpieczeństwo.

Źródło: KP PSP w Cieszynie

Zamek nie zgadza się z miastem

29 kwietnia komunikat wydał z kolei Zamek Cieszyn. Instytucja wyraziła w nim żal z powodu wypadku oraz napisała, że poszkodowani wyszli ze szpitali jeszcze tego samego dnia. Zamek nie zgadza się z miastem, co do odpowiedzialności za schody.

"Zamek Cieszyn nie jest zarządcą drewnianych schodów zewnętrznych prowadzących od ulicy Bednarskiej, na których doszło do zdarzenia. Jako instytucja kultury dzierżawimy część terenu Góry Zamkowej na potrzeby realizacji naszych zadań statutowych. Zgodnie z zawartą umową dzierżawy jesteśmy zobowiązani do dbania o estetykę oraz do utrzymania czystości w zakresie użytkowanego obszaru" - poinformował w oświadczeniu Zamek Cieszyn.

"Katastrofa Budowlana"

O sprawę zapytaliśmy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie.

- Zdarzenie zakwalifikowane zostało jako katastrofa budowlana części obiektu budowlanego. Obecnie w tej sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Została powołana komisja w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia - powiedział tvn24.pl Zbigniew Brudny Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie.

Dodał, że po zakończeniu prac komisji wydana zostanie decyzja, określająca zakres niezbędnych robót zabezpieczających i porządkowych.

Czego nie ma w ewidencji gruntów?

- Czynności organu nadzoru budowlanego prowadzone są w stosunku do właścicieli i użytkowników wieczystych działek, na których przedmiotowe schody się znajdują. Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów właścicielem działki, na której znajduje się znaczna większość schodów jest gmina Cieszyn, natomiast dolny fragment schodów znajduje się na działce, której użytkownikiem wieczystym jest Arcyksiążęcy Browar Zamkowy Cieszyn - przekazał nam Zbigniew Brudny.

Jak tłumaczył inspektor, zgodnie z prawem budowlanym za stan techniczny obiektu odpowiada jego właściciel lub zarządca. Zbigniew Brudny w rozmowie z nami zaznaczył, że z posiadanych przez tutejszy organ dokumentów nie wynika, aby w stosunku do przedmiotowego obiektu schodów ustanowiony był zarządca. W związku z tym organ nadzoru budowlanego jako strony postępowania przyjął właściciela i użytkownika wieczystego gruntów, na których schody są zlokalizowane.  

pc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Cieszynie

Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
