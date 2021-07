Potrącił rowerzystkę, kilometr dalej wpadł do rowu. 16-latka zmarła w szpitalu, kierowca był pijany

23-latek wyprzedzał po zmroku dwie jadące obok siebie rowerzystki. Potrącił 16-latkę i nie zatrzymał się. Kilometr dalej wpadł do rowu, okazało się, że był pijany. Rowerzystka następnego dnia zmarła w szpitalu. Kierowca został tymczasowo aresztowany.

Do wypadku doszło 4 lipca w miejscowości Kruszyna w powiecie częstochowskim. Około godziny 21.45 ulicą Kaspra Denhoffa jechały obok siebie dwie 16-letnie rowerzystki, a za nimi, za kierownicą skody, 23-letni Andrzej R. z Kruszyny.

R. nie zatrzymał się po potrąceniu, ale około kilometr dalej wpadł skodą do rowu. - Wysiadł z auta i dalej szedł pieszo, po jakimś czasie wrócił na miejsce wypadku - mówi Marta Kaczyńska, rzeczniczka policji w Częstochowie. Tam został zatrzymany przez policję i przebadany alkomatem. Jak mówi Ozimek, miał 1,7 promila alkoholu.

16-latka w stanie krytycznym została przewieziona do szpitala. Tam dzień później zmarła, nie odzyskawszy przytomności. Ozimek: - Sekcja wykazała, że przyczyną śmierci były obrażenia wielonarządowe, szczególnie obrażenia głowy i klatki piersiowej.

Mandaty są za niskie, a policja za mało aktywna? A może politycy boją się wprowadzać śmiałe i niepopularne rozwiązania, dzięki którym polskie drogi przestaną być jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie? Jak za granicą radzą sobie z pijanymi kierowcami? I jakim cudem fińska policja ukarała kierowcę mandatem na pół miliona złotych? Co zrobić, żeby śmierci na drogach było mniej? Odpowiedzi szukamy razem z ekspertami.

Dlaczego Polak ginie trzy razy częściej niż Szwed? "Systemu nie ma i długo nie będzie" Mandaty są za niskie, a policja za mało aktywna? A może politycy boją się wprowadzać śmiałe i niepopularne rozwiązania, dzięki którym polskie drogi przestaną być jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie? Jak za granicą radzą sobie z pijanymi kierowcami? I jakim cudem fińska policja ukarała kierowcę mandatem na pół miliona złotych? Co zrobić, żeby śmierci na drogach było mniej? Odpowiedzi szukamy razem z ekspertami. tvn24.pl

Rowerzystki były widoczne

- Zabronione jest poruszanie się pojazdów obok siebie, ale są od tego wyjątki, jeśli rowerzyści nie zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym i nie przeszkadzają innym uczestnikom ruchu. Można przyjąć, że w Kruszenie te okoliczności zaistniały. To gminna droga, mało uczęszczana, zwłaszcza o tej porze dnia. Ostatecznie oceni to biegły z ruchu drogowego - mówi Marta Kaczyńska.

23-latek usłyszał zarzuty spowodowania wypadku śmiertelnego, będąc pod wpływem alkoholu oraz ucieczki z miejsca wypadku. Przyznał się do tego, ale odmówił składania wyjaśnień. Może spędzić w więzieniu od dwóch do 12 lat. Z uwagi na grożąca mu surową karę oraz obawę matactwa prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie aresztu tymczasowego na 3 miesiące. 7 lipca sąd zgodził się z wnioskiem.