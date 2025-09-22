Policjantka oskarżona o pobicie 11-latka w szkole

Policjantka oskarżona o pobicie 11-letniego chłopca Źródło: TVN24

Częstochowska prokuratura oskarżyła policjantkę z komendy w Zawierciu o pobicie 11-letniego chłopca w szkole podstawowej w Kroczycach (Śląskie). Funkcjonariuszka odpowie przed sądem za spowodowanie u dziecka lekkich obrażeń ciała i kierowanie wobec niego gróźb karalnych. Nie przyznaje się do winy.

Atak w szatni

Do zdarzenia doszło 15 października 2024 roku w szkole podstawowej w Kroczycach. 33-letnia kobieta miała zaatakować 11-letniego ucznia w szatni, w obecności innych dzieci.

Tego typu przestępstwo jest ścigane z oskarżenia prywatnego, jednak prokuratura uznała, że zajmie się tą sprawą z urzędu, bo pokrzywdzone zostało dziecko, a domniemaną sprawczynią jest policjantka. Nie była wtedy na służbie.

Korczyce podlegają Prokuraturze Rejonowej w Myszkowie, jednak dla zachowania obiektywizmu postępowanie przygotowawcze toczyło się w Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Południe.

Akt oskarzenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Myszkowie.

Miała go przewrócić i kopnąć

Policjantce przedstawiono dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy spowodowania u ucznia lekkich obrażeń ciała, w postaci siniaków. - Miała szarpać chłopca, przycisnąć do ściany, przewrócić i kopnąć - powiedział nam Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Drugi zarzut dotyczy gróźb karalnych. - Miała grozić temu chłopcu spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu, poprzez powybijanie mu zębów, a także spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu jego matki (...) Mogę też potwierdzić, że miała także grozić pozbawieniem życia matki chłopca i wywiezieniem jej do Niemiec, celem świadczenia usług seksualnych – dodał Ozimek.

W rozmowie z nami prokurator powiedział, że tłem ataku był konflikt pomiędzy 11-latkiem a innym chłopcem, którego policjantka jest ciocią.

W sprawie przesłuchano nauczycieli. Policjantka nie przyznała się do winy. Za zarzucane jej przestępstwa może grozić do dwóch lat więzienia.

Nadal pracuje w policji

Sprawą zajmowała się także policja w Zawierciu.

- Po otrzymaniu informacji od matki tego chłopca została sporządzona dokumentacja, która nadała tok całemu postępowaniu. Przeprowadzone były czynności wyjaśniające, które zostały zakończone wyciągnięciem konsekwencji natury dyscyplinarnej. Z policjantką została przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca – powiedziała podkomisarz Marta Wnuk z zawierciańskiej policji.

Dokumentacja została przekazana do sądu w Myszkowie oraz do prokuratury, o całej sytuacji został powiadomiony wydział kontroli komendy wojewódzkiej w Katowicach oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.

Kilka miesięcy po zakończeniu czynności do policji w Zawierciu wpłynęła informacja z prokuratury o przedstawieniu zarzutów policjantce i w tym samym dniu policjantka została zawieszona w czynnościach służbowych. Teraz, po upływie okresu zawieszenia, pracuje normalnie. - Czekamy na wyrok sądu, który oczywiście będzie dla nas wiążący – zaznaczyła Wnuk.