Katowice

Były policjant odpowie za zabójstwo proboszcza. Śledczy ustalili, co się stało na plebanii

Były policjant przesłuchiwany w sprawie zabójstwa księdza
Podejrzany o zabójstwo księdza poddany obserwacji psychiatrycznej
Źródło: TVN24
Tomasz J., oskarżony o zabójstwo proboszcza w Kłobucku (województwo śląskie), stanie przed sądem. Jak ustalili śledczy, mężczyzna zaatakował duchownego w garażu plebanii - związał mu ręce, a jego twarz owinął taśmą streczową, co uniemożliwiło mu oddychanie. Sekcja zwłok wykazała później, że przyczyną śmierci księdza było uduszenie. Oskarżonemu grozi dożywocie.

Prokuratura Rejonowa w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 52-letniemu Tomaszowi J. oskarżonemu o zabójstwo księdza. Do zbrodni doszło 13 lutego 2025 roku w Kłobucku.

- W śledztwie prokurator przedstawił Tomaszowi J. zarzut zabójstwa duchownego i usiłowania rozboju na jego szkodę. Przesłuchany przez prokuratora Tomasz J. przyznał się do zarzucanej mu zbrodni i odmówił złożenia wyjaśnień - przekazał prokurator Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Związał księdza i owinął jego twarz taśmą

13 lutego policjanci dostali zgłoszenie, że z garażu plebanii przy ulicy Kochanowskiego słychać wołanie o pomoc i odgłosy walki. Kiedy przyjechali na miejsce, zauważyli mężczyznę w kominiarce, który przeskoczył przez płot i wsiadł do samochodu. Jeden z policjantów wyjął kluczyk ze stacyjki pojazdu i, z pomocą innych mężczyzn, obezwładnił sprawcę. Po wejściu do garażu funkcjonariusze zauważyli leżącego na podłodze mężczyznę. Wezwany na miejsce lekarz stwierdził zgon pokrzywdzonego - był to proboszcz parafii.

Kłobuck, zabójstwo księdza
Kłobuck, zabójstwo księdza
Źródło: TVN24

Jak przekazał Tomasz Ozimek, w toku śledztwa ustalono, że 52-letni Tomasz J. wszedł do otwartego garażu plebanii w Kłobucku przy ulicy Kochanowskiego.

- Gdy do garażu wjechał mieszkający na plebanii ksiądz Grzegorz D., został zaatakowany przez oskarżonego. Pokrzywdzony bronił się i wzywał pomocy, lecz został przewrócony przez sprawcę na podłogę. Następnie Tomasz J. skrępował jego ręce trytytkami i owinął głowę mężczyzny taśmą streczową, co uniemożliwiło mu oddychanie. Potem sprawca penetrował budynek plebanii, poszukując pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów - przekazał prokurator.

Zbrodnia najprawdopodobniej miała tło rabunkowe - podczas mszy ksiądz podsumował dary zebrane w trakcie niedawnej kolędy i poinformował o zebraniu 80 tysięcy złotych.

Próbował symulować objawy zaburzeń psychicznych

Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci duchownego było uduszenie.

Jak przekazała prokuratura, z uwagi na uzasadnione wątpliwości, co do stanu zdrowia psychicznego sprawcy konieczne było przeprowadzenie obserwacji sądowo-psychiatrycznej Tomasza J. w warunkach szpitalnych. Biegli lekarze orzekli, że J. w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał zachowaną zdolność rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Oznacza to, że oskarżony może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. W opinii biegli stwierdzili także, że w czasie obserwacji podejrzany próbował symulować objawy zaburzeń psychicznych. 

Sąd zastosował wobec oskarżonego tymczasowe aresztowanie. Tomaszowi J. grozi od 15 do 30 lat więzienia albo dożywocie.

Były policjant przesłuchiwany w sprawie zabójstwa księdza
Były policjant przesłuchiwany w sprawie zabójstwa księdza
Źródło: TVN24

"Przepraszamy Was Wszystkich"

Tomasz J. to były policjant. - Został dyscyplinarnie wydalony ze służby w 2001 roku - mówiła aspirant Joanna Wiącek-Głowacz z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. Przyczyny wydalenia nie podała.

Rodzina J. przesłała do mediów lokalnych oświadczenie.

"W związku z przerażającą, brutalną i niezrozumiałą również dla nas zbrodnią Tomka, chcemy z całego serca przeprosić wszystkich mieszkańców Kłobucka, a przede wszystkim najbliższą rodzinę śp. Księdza Grzegorza, zapewnić o naszym ogromnym współczuciu i niewyobrażalnym żalu w związku z tym strasznym czynem. Przepraszamy Was Wszystkich" - czytamy w oświadczeniu. 

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Prokuraturawojewództwo śląskieZabójstwoSprawy sądowe w Polsce
