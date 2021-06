Strażacy jechali do wypadku. Musieli wysiąść, by utorować sobie drogę między samochodami

Strażacy tak później opisali sytuację w mediach społecznościowych: "(...) nasz zastęp został skierowany do kolizji drogowej w tunelu pod rondem Ziętka. Kierowcy nie stworzyli korytarza życia, blokując dojazd służbom. Tylko dzięki temu, że nasi strażacy wyszli i zaczęli kierować ruchem udało nam się dotrzeć do zdarzenia, po niespełna 30 minutach spędzonych w korku!!! WSTYD DRODZY KIEROWCY!".

"Kiedyś my sami możemy potrzebować pomocy"

Jak podkreśla Tomasz Bratek ze śląskiej drogówki, za blokowanie pojazdów ratowniczych jadących na sygnale grozi mandat karny w wysokości nawet 500 złotych albo skierowanie do sądu wniosku o ukaranie. Ale nie to jest najboleśniejszą konsekwencją.

- Zabraknie czasu na to, żeby zdążyć z pomocą. Tworzenie korytarza życia - jego nazwa na to wskazuje - jest po to, żeby ratować ludzkie życie. Dzisiaj my pomożemy komuś, kiedyś tej pomocy możemy potrzebować my sami - mówi Bratek.