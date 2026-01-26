Awantura w samolocie, Brytyjczyk musiał zostać w Polsce

W niedzielę około godziny 19 służba dyżurna Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach otrzymała informację o osobie, która zachowuje się agresywnie na pokładzie samolotu do Londynu (Wielka Brytania).
"Na miejsce udali się funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych, którzy zastali agresywnie zachowującego się 35-letniego obywatela Wielkiej Brytanii. Na ich widok zaczął wykonywać wszystkie polecenia. Po przeprowadzeniu go do pomieszczeń służbowych został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych" – informuje w komunikacie por. Szymon Mościcki, rzecznik prasowy komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
Zdarzenie nie miało wpływu na czas odlotu samolotu. Ten odleciał już jednak bez Brytyjczyka na pokładzie.
Z lotniska do aresztu
Z Irlandii natomiast przyleciał samolot, z którego wysiadł 33-letni Polak. Podczas odprawy okazało się, że jest on poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w celu zatrzymania i doprowadzenia do Aresztu Śledczego w Bytomiu. Ma do odbycia karę 120 dni za kradzież energii.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: ŚOSG