Sąd nie zgodził się na aresztowanie posła Wojciecha Króla

Waldemar Żurek o doprowadzeniu posła Wojciecha Króla Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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W czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska. W piątek późnym wieczorem sąd zdecydował jednak, że nie przychyli się do wniosku o areszt.

Poseł opuścił Sąd Rejonowy Katowice-Wschód z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. - Jestem bardzo zmęczony. Cieszę się, że sąd zdecydował, że wniosek prokuratury nie zasługuje na uwzględnienie - powiedział dziennikarzom Król. - Sąd nie poparł wniosku prokuratury w tym zakresie, w którym twierdziła ona, że istnieją przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania. Sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym, z czym oczywiście się w pełni zgadzamy - dodała jego pełnomocniczka, mec. Marta Smołka.

Poseł Król usłyszał zarzuty. "Czuję się niewinny"

Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według Prokuratury Europejskiej Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. - Czuję się niewinny - podkreślił Król, którego w piątek do biura Prokuratury Europejskiej wprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Wojciech Król jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, ale w związku z zarzutami został zawieszony. Został także pozbawiony członkostwa w Klubie Parlamentarnym KO.

Doprowadzenia posła Króla do prokuratury Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

- Postawiono zarzuty o charakterze korupcyjnym. (…) W tej chwili zapoznajemy się z aktami w zakresie, w którym zostaną nam udostępnione. Trudno mi powiedzieć, czy w związku z tym, co przeczytamy w aktach, mój mandant będzie chciał jeszcze złożyć jakieś dodatkowe wyjaśnienia - powiedziała mecenas Marta Smołka, która jest obrończynią Króla.

Smołka doprecyzowała, że Prokuratura Europejska przedstawiła Królowi w sumie cztery zarzuty. Dwa w piątek, a dwa poprzednim razem, kiedy Sejm uchylił jego immunitet. Zaznaczyła, że jej zdaniem te zarzuty nie mają nic wspólnego ze sprawą oszustw i korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej.

W piątek ok. godz. 17.30 zakończyło się przesłuchanie posła Króla, następnie został wyprowadzony przez funkcjonariuszy CBA do samochodu. Dziennikarzom zdążył jedynie powtórzyć to, co przed przesłuchaniem, że czuje się niewinny.

Mecenas Smołka powiedziała dziennikarzom, że prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód wniosek o aresztowanie Króla, natomiast nie wiadomo, kiedy sąd wyznaczy termin rozpoznania wniosku: czy jeszcze w piątek, czy w sobotę.

Wojciech Król bez immunitetu

W czwartek, po decyzji Sejmu, poseł Wojciech Król został zatrzymany w Warszawie i przewieziony do Katowic. Prokuratura Europejska dwukrotnie wnioskowała o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Króla. Za pierwszym razem - w lipcu - Sejm zgodził się na postawienie zarzutów, ale nie na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Delegowana do Prokuratury Europejskiej prokurator Agnieszka Marcińczyk wskazała w środę podczas posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej, że drugi wniosek nie stanowi uzupełnienia pierwszego, a dotyczy "innych czynów zabronionych oraz innych przesłanek uzasadniających potrzebę zatrzymania oraz zastosowania tymczasowego aresztowania" Króla, które zostały zgromadzone już po złożeniu pierwszego wniosku. - W toku postępowania - wraz z pozyskiwaniem nowych dowodów - ujawniono, że z dużym prawdopodobieństwem pan poseł Wojciech Król mógł dopuścić się popełnienia przestępstw korupcyjnych - powiedziała prokurator Marcińczyk.

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Żurek o wnioskach Prokuratury Europejskiej

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skomentował zatrzymanie Wojciecha Króla w rozmowie z naszym reporterem. Podkreślił, że ważne jest dla rządu, aby pokazać, "jak szybko i sprawnie państwo powinno działać w takich sprawach".

Prokuratura Europejska złożyła wnioski o uchylenie immunitetu Króla, jak i o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, bezpośrednio do marszałka Sejmu, z pominięciem polskiego prokuratora generalnego. Żurek ocenił, że miała do tego prawo.

- Prokuratura Europejska powołana została po to, żeby ścigać także władze publiczne różnych krajów, które mogły defraudować unijne środki. Wyobraźmy sobie, że w tym samym rządzie byłby ktoś posądzony o korupcję, a jego kolega z rządu, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, wstrzymywałby taki wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu. Zatem ja uznałem, że nie ma podstaw do wstrzymywania i Prokuratura Europejska może zwrócić się bezpośrednio do marszałka Sejmu, z pominięciem prokuratora generalnego - oświadczył Żurek.

Wyjazdy zagraniczne posła Króla

Według śledczych wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć Król, były między innymi wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Poseł odparł podczas posiedzeniu komisji, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył "od swojego przyjaciela" na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób. - Artykuł 230. Kodeksu karnego mówi o pośrednictwie w zamian za konkretną korzyść. Pani prokurator stosuje daleko idące hipotezy, że gdybym coś zrobił, znając daną osobę, gdybym mu pomógł, a gdyby on z tego skorzystał, to w przyszłości mógłby na tym zarobić. Na tym nie polega formułowanie zarzutu z tego artykułu, który mówi bardzo konkretnie, że podjęcie się pośrednictwa musi być w zamian za coś. To oczywiście może być obietnica, ale musi być konkretna - powiedział Król dziennikarzom w środę. Wojciech Król jest posłem od 2015 roku. W 2024 roku został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych.