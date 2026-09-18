Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Sąd nie zgodził się na aresztowanie posła Wojciecha Króla

Aleksandra Arendt-Czekała
Zespół autorów
Oprac. Adam StyczekOprac. Aleksandra Arendt-CzekałaOprac. Filip Czerwiński
|
Doprowadzenia posła Króla do prokuratury
Waldemar Żurek o doprowadzeniu posła Wojciecha Króla
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Do biura Prokuratury Europejskiej w Katowicach doprowadzono posła Wojciecha Króla. Parlamentarzysta usłyszał zarzuty dotyczące przestępstw korupcyjnych. W piątek wieczorem sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o areszt dla Króla.

W czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska. W piątek późnym wieczorem sąd zdecydował jednak, że nie przychyli się do wniosku o areszt.

Poseł opuścił Sąd Rejonowy Katowice-Wschód z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. - Jestem bardzo zmęczony. Cieszę się, że sąd zdecydował, że wniosek prokuratury nie zasługuje na uwzględnienie - powiedział dziennikarzom Król. - Sąd nie poparł wniosku prokuratury w tym zakresie, w którym twierdziła ona, że istnieją przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania. Sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym, z czym oczywiście się w pełni zgadzamy - dodała jego pełnomocniczka, mec. Marta Smołka.

Poseł Król usłyszał zarzuty. "Czuję się niewinny"

Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według Prokuratury Europejskiej Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. - Czuję się niewinny - podkreślił Król, którego w piątek do biura Prokuratury Europejskiej wprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Wojciech Król jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, ale w związku z zarzutami został zawieszony. Został także pozbawiony członkostwa w Klubie Parlamentarnym KO.

Doprowadzenia posła Króla do prokuratury
Doprowadzenia posła Króla do prokuratury
Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

- Postawiono zarzuty o charakterze korupcyjnym. (…) W tej chwili zapoznajemy się z aktami w zakresie, w którym zostaną nam udostępnione. Trudno mi powiedzieć, czy w związku z tym, co przeczytamy w aktach, mój mandant będzie chciał jeszcze złożyć jakieś dodatkowe wyjaśnienia - powiedziała mecenas Marta Smołka, która jest obrończynią Króla.

Smołka doprecyzowała, że Prokuratura Europejska przedstawiła Królowi w sumie cztery zarzuty. Dwa w piątek, a dwa poprzednim razem, kiedy Sejm uchylił jego immunitet. Zaznaczyła, że jej zdaniem te zarzuty nie mają nic wspólnego ze sprawą oszustw i korupcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej.

W piątek ok. godz. 17.30 zakończyło się przesłuchanie posła Króla, następnie został wyprowadzony przez funkcjonariuszy CBA do samochodu. Dziennikarzom zdążył jedynie powtórzyć to, co przed przesłuchaniem, że czuje się niewinny.

Mecenas Smołka powiedziała dziennikarzom, że prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód wniosek o aresztowanie Króla, natomiast nie wiadomo, kiedy sąd wyznaczy termin rozpoznania wniosku: czy jeszcze w piątek, czy w sobotę.

Wojciech Król bez immunitetu

W czwartek, po decyzji Sejmu, poseł Wojciech Król został zatrzymany w Warszawie i przewieziony do Katowic. Prokuratura Europejska dwukrotnie wnioskowała o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Króla. Za pierwszym razem - w lipcu - Sejm zgodził się na postawienie zarzutów, ale nie na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Delegowana do Prokuratury Europejskiej prokurator Agnieszka Marcińczyk wskazała w środę podczas posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej, że drugi wniosek nie stanowi uzupełnienia pierwszego, a dotyczy "innych czynów zabronionych oraz innych przesłanek uzasadniających potrzebę zatrzymania oraz zastosowania tymczasowego aresztowania" Króla, które zostały zgromadzone już po złożeniu pierwszego wniosku. - W toku postępowania - wraz z pozyskiwaniem nowych dowodów - ujawniono, że z dużym prawdopodobieństwem pan poseł Wojciech Król mógł dopuścić się popełnienia przestępstw korupcyjnych - powiedziała prokurator Marcińczyk.

Żurek o wnioskach Prokuratury Europejskiej

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skomentował zatrzymanie Wojciecha Króla w rozmowie z naszym reporterem. Podkreślił, że ważne jest dla rządu, aby pokazać, "jak szybko i sprawnie państwo powinno działać w takich sprawach".

Prokuratura Europejska złożyła wnioski o uchylenie immunitetu Króla, jak i o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, bezpośrednio do marszałka Sejmu, z pominięciem polskiego prokuratora generalnego. Żurek ocenił, że miała do tego prawo.

- Prokuratura Europejska powołana została po to, żeby ścigać także władze publiczne różnych krajów, które mogły defraudować unijne środki. Wyobraźmy sobie, że w tym samym rządzie byłby ktoś posądzony o korupcję, a jego kolega z rządu, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, wstrzymywałby taki wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu. Zatem ja uznałem, że nie ma podstaw do wstrzymywania i Prokuratura Europejska może zwrócić się bezpośrednio do marszałka Sejmu, z pominięciem prokuratora generalnego - oświadczył Żurek.

Wyjazdy zagraniczne posła Króla

Według śledczych wśród korzyści majątkowych, które miał przyjąć Król, były między innymi wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Poseł odparł podczas posiedzeniu komisji, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył "od swojego przyjaciela" na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób. - Artykuł 230. Kodeksu karnego mówi o pośrednictwie w zamian za konkretną korzyść. Pani prokurator stosuje daleko idące hipotezy, że gdybym coś zrobił, znając daną osobę, gdybym mu pomógł, a gdyby on z tego skorzystał, to w przyszłości mógłby na tym zarobić. Na tym nie polega formułowanie zarzutu z tego artykułu, który mówi bardzo konkretnie, że podjęcie się pośrednictwa musi być w zamian za coś. To oczywiście może być obietnica, ale musi być konkretna - powiedział Król dziennikarzom w środę. Wojciech Król jest posłem od 2015 roku. W 2024 roku został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
SejmkorupcjaProkuraturaKoalicja ObywatelskaWaldemar ŻurekUnia EuropejskaPrzestępstwa
Czytaj także:
Most pieszo-rowerowy nad Wisłą
Agencja Moody's obniżyła rating Polski
BIZNES
Miłosz Kłeczek w Sejmie
Incydent z Kłeczkiem w Sejmie. Jest ciąg dalszy sprawy
Polska
imageTitle
Bayern rozbił rywala ze stolicy, Kane z rekordem
EUROSPORT
Atak Rosji na budynek mieszkalny w Sumach (18.09.2026)
Atak na blok w Sumach. Prezydent podał informacje o ofiarach
Filip Czerwiński
imageTitle
Krakowska twierdza nie do zdobycia. Wisła lepsza w meczu beniaminków
EUROSPORT
Roman Polko
"Krytykujemy ludzi, że nie czytają poradnika, co jest absurdem"
Fakty po Faktach
imageTitle
Trzech piłkarzy ekstraklasy w reprezentacji Rumunii
Najnowsze
Donald Trump
Donald Trump wyrzuca niektóre media z Białego Domu
Świat
Silny wiatr, noc
Prognoza zagrożeń IMGW. Nadciągają burze i silny wiatr
METEO
shutterstock_2044480022
300 milionów złotych do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
Rosyjska Duma Państwowa
"Wybory" w Rosji. "Putin jest ich więźniem"
Świat
oresund most shutterstock_2753893991
CO2 pod dnem morskim. Pionierskie rozwiązanie w Europie
BIZNES
imageTitle
Ronaldo z powołaniem do reprezentacji Portugalii
EUROSPORT
Najbogatsi ludzie świata na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa
Lista najbogatszych Amerykanów. "Ekstremalne bogactwo zagraża demokracji"
BIZNES
Łachy piaskowe na rzece Araguaia w Brazylii
Dwa promy zamiast jednego. Wszystko przez suszę
METEO
Marcin Kierwiński
"Czy to jest już to, co byśmy chcieli? Nie"
Polska
imageTitle
Niemoc Widzewa i Wieczystej trwa
EUROSPORT
Gubernator Kalifornii Gavin Newsom
Chcą wprowadzić "wyłącznik" AI. "Stawka jest zbyt wysoka"
BIZNES
imageTitle
Szczęsny z kolejną szansą? Wymowne słowa trenera Barcelony
EUROSPORT
fakty sklej sobieniowski
Ludzie TV Republika w służbie szefa Zondacrypto
Jakub Sobieniowski
46 min
pc
Pytanie, które zaskoczyło wszystkich. "Świetne"
#BezKitu
Doszło do śmiertelnego wypadku (zdjęcie ilustracyjne)
Na autostradzie wysiadł z auta, zginął pod kołami ciężarówki
Kraków
Kurska Elektrownia Atomowa w Rosji
Dron trafił elektrownię atomową. "Niedopuszczalne"
BIZNES
Przemycali narkotyki z Hiszpanii do Polski i sprzedawali. Ponad 30 osób skazanych
Ponad 30 osób skazanych na raz
Poznań
Hulajnoga nie miała obowiązkowego ograniczenia prędkości do 20 kilometrów na godzinę
14-latek uciekał, wezwali jego matkę i wręczyli jej mandat na trzy tysiące
WARSZAWA
Karol Nawrocki
"Paliwo Kosztuje Normalnie". Co zakłada projekt prezydenta?
BIZNES
Marcin Przydacz
Nieprzypadkowa data wpisu Trumpa o bazie w Polsce. Przydacz wyjaśnia
Filip Czerwiński
imageTitle
Prestiżowy turniej bez Rybakiny. "Jest mi bardzo przykro"
EUROSPORT
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu
Z wraku wydobyto trzy ofiary. Los ponad setki osób jest nieznany
METEO
Odsłonięcie rzeźby "Sobowtórka" autorstwa Valie Export
W centrum Warszawy stanęły wielkie nożyce
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica