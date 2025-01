Patostreamerzy oskarżeni o znęcanie się w trakcie internetowych transmisji

Katowicka prokuratura oskarżyła dwóch patostreamerów, którzy podczas transmisji online znęcali się nad młodymi kobietami. Mężczyźni będą również odpowiadać m.in. za rozpowszechnianie nagiego wizerunku, usiłowanie doprowadzenia do obcowania płciowego oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu.

W piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach Aleksander Duda poinformował o przesłaniu do sądu aktu oskarżenia przeciw Marcinowi F. I Bartłomiejowi K. Sprawę rozpozna Sąd Rejonowy w Bytomiu.

Przekroczyli granicę

W sprawie przesłuchane zostały i złożyły zeznania także pokrzywdzone. Jak informował wcześniej Duda, jedna z nich doznała średniego uszczerbku na zdrowiu, który wymagał leczenia powyżej siedmiu dni i jest to uraz głowy.

Po tej transmisji obaj patostreamerzy wyjechali z Polski. Śląscy policjanci zatrzymali ich kilka dni później, gdy wrócili do kraju.

Zarzuty dla patostreamerów

Zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszeli zarzuty, na następnie zostali aresztowani. Ten środek zapobiegawczy był wobec nich stosowany przez całe śledztwo.

Śledztwo pod nadzorem katowickiej prokuratury prowadził Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Śledczy dodali, że w postępowaniu zabrano obszerny materiał dowodowy - przesłuchano świadków, uzyskano opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, informatyki śledczej, psychologii i psychiatrii sądowej. Włączono także do śledztwa materiały dwóch innych postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw popełnionych przez oskarżonych – opisał rzecznik prokuratury.

Przed sądem w Bytomiu oskarżeni odpowiedzą za znęcanie się, rozpowszechnianie nagiego wizerunku innej osoby za pośrednictwem internetu bez jej zgody, usiłowanie doprowadzenia do obcowania płciowego, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, kierowanie gróźb karalnych, a także znieważenie funkcjonariusza publicznego. Poszczególne czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karami pozbawienia wolności różnej wysokości – nawet do 8 lat, w przypadku znęcania się nad inną osobą oraz usiłowania doprowadzenia do obcowania płciowego.