19-latka zginęła potrącona przez autobus, kierowca z zarzutem zabójstwa

31-letni kierowca autobusu usłyszał zarzut zabójstwa jednej osoby i usiłowania zabójstwa dwóch osób - przekazała w niedzielę katowicka prokuratura. Mężczyzna jest podejrzany o śmiertelne potrącenie 19-letniej kobiety. 31-latek po wypadku odjechał z miejsca zdarzenia. Miał tłumaczyć później funkcjonariuszom, że nie zauważył potrącenia. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, że przed tragedią doszło do bójki kilku osób.

Monika Łata z Prokuratury Okręgowej w Katowicach przekazała, że 31-letni kierowca autobusu usłyszał zarzuty zabójstwa jednej osoby i usiłowania zabójstwa dwóch osób. Mężczyzna został w niedzielę doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło w sobotę przed godziną szóstą rano w rejonie ulic Mickiewicza i Stawowej w Katowicach. 31-latek potrącił 19-letnią kobietę, która zginęła na miejscu.

31-letni kierowca PKM Katowice był trzeźwy. Pobrano mu krew do badań na obecność środków odurzających. Jak powiedziała podkom. Żyłka, badania muszą być przeprowadzone w certyfikowanym laboratorium, co potrwa od kilku do kilkunastu dni.