Katowice

Kolejne osoby zatrzymane w sprawie mafii śmieciowej

Zatrzymania w sprawie mafii śmieciowej
Siedem kolejnych osób zatrzymanych za udział w mafii śmieciowej
Źródło: KWP w Katowicach
Policjanci zatrzymali siedem osób powiązanych z mafią śmieciową, a także ze środowiskiem śląskich pseudokibiców. Grupa miała zajmować się nielegalnym transportem i porzucaniem niebezpiecznych odpadów.

W połowie lutego 2026 roku na polecenie prokuratora policjanci ze specjalnej grupy operacyjno-procesowej zajmującej się zwalczaniem mafii śmieciowej zatrzymali kolejnych podejrzanych w sprawie, która ma także związek ze środowiskiem pseudokibiców śląskich klubów piłkarskich. 

"16 i 17 lutego na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego, policjanci weszli do siedzib kilku podmiotów gospodarczych i zatrzymali łącznie siedem osób w wieku od 31 do 65 lat, odpowiedzialnych głównie za transport nielegalnych odpadów" - podał zespół prasowy śląskiej policji.

Zatrzymania w sprawie mafii śmieciowej
Zatrzymania w sprawie mafii śmieciowej
Źródło: KWP w Katowicach

Śledczym udało się znaleźć dokumentację związaną z obrotem odpadami, a także mienie o wartości przekraczającej 735 tys. zł, w tym gotówkę oraz pojazdy. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono też majątek o wartości przekraczającej 5 mln zł.

Znaleziono także gotówkę
Znaleziono także gotówkę
Źródło: KWP w Katowicach

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych kart przekazania odpadów, pomocy w porzucaniu odpadów niebezpiecznych, a także tzw. zbrodni vatowskiej. "Są to osoby zaangażowane w porzucanie w różnych lokalizacjach na terenie kraju odpadu niebezpiecznego kwasu trawiącego" - informuje w komunikacie zespół prasowy śląskiej policji.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o aresztowaniu czterech z podejrzanych, wobec pozostałych trzech zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

30 ton nielegalnych odpadów na działce. Akt oskarżenia

30 ton nielegalnych odpadów na działce. Akt oskarżenia

Łódź
Odpady zamiast rekultywacji. Prokuratura oskarża byłego prezesa spółki z Bytomia

Odpady zamiast rekultywacji. Prokuratura oskarża byłego prezesa spółki z Bytomia

140 osób z zarzutami w sprawie nielegalnych odpadów

Dotychczas w całym śledztwie zarzuty przedstawiono łącznie 140 osobom, z których część jest powiązana ze środowiskiem pseudokibiców. 64 podejrzanych zostało aresztowanych. W ramach postępowania zabezpieczono mienie podejrzanych o łącznej wartości blisko 12,5 mln zł na poczet przyszłych kar i grzywien. Postępowanie obejmuje 56 miejsc w całym kraju, w których porzucane były odpady, w tym także niebezpieczne.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, grupy przestępcze tworzące mafię śmieciową zajmowały się nielegalnym transportem oraz składowaniem odpadów petrochemicznych, kwasów siarkowych i tzw. czerwonych wód, a także nielegalnym przewożeniem odpadów z zagranicy. Szacunkowy koszt ich utylizacji to ponad miliard złotych.

Postępowanie obejmuje 56 miejsc w całym kraju, w których porzucane były odpady
Postępowanie obejmuje 56 miejsc w całym kraju, w których porzucane były odpady
Źródło: Śląska policja

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Śląska policja od lat podkreśla, że problem tzw. mafii śmieciowej jest poważnym zagrożeniem. Zamiast utylizować odpady w specjalistycznych miejscach, przestępcy zakopują je w lasach czy na nieużytkach. Niebezpieczne substancje mogą przenikać do gleby i wód gruntowych, powodując nieodwracalne szkody. Za nielegalne składowanie odpadów grożą surowe kary finansowe, kara pozbawienia wolności oraz obowiązek pokrycia kosztów usunięcia odpadów i rekultywacji terenu.

Zamiast utylizować odpady w specjalistycznych miejscach, przestępcy zakopują je w lasach czy na nieużytkach
Zamiast utylizować odpady w specjalistycznych miejscach, przestępcy zakopują je w lasach czy na nieużytkach
Źródło: Archiwum TVN

Do walki z procederem nielegalnego obrotu odpadami komendant wojewódzki policji w Katowicach powołał specjalną grupę operacyjno-procesową, działającą od maja 2024 r. pod nadzorem zespołu prokuratorów. W połowie 2025 r. porozumienie o powołaniu zespołu koordynacyjnego do rozpracowania działającej w całym kraju tzw. mafii śmieciowej podpisali szefowie śląskiej policji i katowickiej delegatury CBA.

pc

pc
Opracowała Svitlana Kucherenko /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Katowicach

województwo śląskieOdpady
