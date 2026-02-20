Kolejne osoby zatrzymane w sprawie mafii śmieciowej

Siedem kolejnych osób zatrzymanych za udział w mafii śmieciowej Źródło: KWP w Katowicach

W połowie lutego 2026 roku na polecenie prokuratora policjanci ze specjalnej grupy operacyjno-procesowej zajmującej się zwalczaniem mafii śmieciowej zatrzymali kolejnych podejrzanych w sprawie, która ma także związek ze środowiskiem pseudokibiców śląskich klubów piłkarskich.

"16 i 17 lutego na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego, policjanci weszli do siedzib kilku podmiotów gospodarczych i zatrzymali łącznie siedem osób w wieku od 31 do 65 lat, odpowiedzialnych głównie za transport nielegalnych odpadów" - podał zespół prasowy śląskiej policji.

Zatrzymania w sprawie mafii śmieciowej Źródło: KWP w Katowicach

Śledczym udało się znaleźć dokumentację związaną z obrotem odpadami, a także mienie o wartości przekraczającej 735 tys. zł, w tym gotówkę oraz pojazdy. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono też majątek o wartości przekraczającej 5 mln zł.

Znaleziono także gotówkę Źródło: KWP w Katowicach

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych kart przekazania odpadów, pomocy w porzucaniu odpadów niebezpiecznych, a także tzw. zbrodni vatowskiej. "Są to osoby zaangażowane w porzucanie w różnych lokalizacjach na terenie kraju odpadu niebezpiecznego kwasu trawiącego" - informuje w komunikacie zespół prasowy śląskiej policji.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o aresztowaniu czterech z podejrzanych, wobec pozostałych trzech zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

140 osób z zarzutami w sprawie nielegalnych odpadów

Dotychczas w całym śledztwie zarzuty przedstawiono łącznie 140 osobom, z których część jest powiązana ze środowiskiem pseudokibiców. 64 podejrzanych zostało aresztowanych. W ramach postępowania zabezpieczono mienie podejrzanych o łącznej wartości blisko 12,5 mln zł na poczet przyszłych kar i grzywien. Postępowanie obejmuje 56 miejsc w całym kraju, w których porzucane były odpady, w tym także niebezpieczne.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, grupy przestępcze tworzące mafię śmieciową zajmowały się nielegalnym transportem oraz składowaniem odpadów petrochemicznych, kwasów siarkowych i tzw. czerwonych wód, a także nielegalnym przewożeniem odpadów z zagranicy. Szacunkowy koszt ich utylizacji to ponad miliard złotych.

Postępowanie obejmuje 56 miejsc w całym kraju, w których porzucane były odpady Źródło: Śląska policja

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Śląska policja od lat podkreśla, że problem tzw. mafii śmieciowej jest poważnym zagrożeniem. Zamiast utylizować odpady w specjalistycznych miejscach, przestępcy zakopują je w lasach czy na nieużytkach. Niebezpieczne substancje mogą przenikać do gleby i wód gruntowych, powodując nieodwracalne szkody. Za nielegalne składowanie odpadów grożą surowe kary finansowe, kara pozbawienia wolności oraz obowiązek pokrycia kosztów usunięcia odpadów i rekultywacji terenu.

Zamiast utylizować odpady w specjalistycznych miejscach, przestępcy zakopują je w lasach czy na nieużytkach Źródło: Archiwum TVN

Do walki z procederem nielegalnego obrotu odpadami komendant wojewódzki policji w Katowicach powołał specjalną grupę operacyjno-procesową, działającą od maja 2024 r. pod nadzorem zespołu prokuratorów. W połowie 2025 r. porozumienie o powołaniu zespołu koordynacyjnego do rozpracowania działającej w całym kraju tzw. mafii śmieciowej podpisali szefowie śląskiej policji i katowickiej delegatury CBA.

Opracowała Svitlana Kucherenko /tok