Katowice

Dziewięciu zatrzymanych. Za przemyt marihuany z USA do Polski

120 kilogramów marihuany z USA
Gang przemycał marihuanę z USA do Śląska
Źródło: Śląska policja
Śląscy policjanci wspólnie ze strażnikami granicznymi rozbili międzynarodowy gang przemycający marihuanę ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Narkotyki trafiały do kraju przez Czechy, a następnie były wprowadzane do obrotu na terenie województwa śląskiego. Funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób i zabezpieczyli łącznie 120 kilogramów marihuany.

Dziewięciu zatrzymanym w tej sprawie osobom w wieku od 25 do 50 lat udowodniono obrót w sumie 120 kilogramami narkotyków - podała policja.

Informację o gangu zajmującym się przemytem marihuany z USA do Polski śląscy policjanci uzyskali w ramach pracy operacyjnej. Trop prowadził przez Czechy, gdzie narkotyki trafiały w przesyłkach pocztowych, a następnie były odbierane, przewożone przez granicę i wprowadzane do obrotu na terenie województwa śląskiego.

120 kilogramów marihuany z USA

"Śledczy ustalili, że grupa miała charakter zorganizowany i działała według ustalonego podziału ról. Na jej czele stał 34-letni mężczyzna, a pozostali członkowie zajmowali się odbiorem narkotyków, ich przewozem przez granicę, przekazywaniem kolejnym osobom oraz wprowadzaniem do obrotu na terenie województwa śląskiego" - zrelacjonował zespół prasowy śląskiej policji w komunikacie. Funkcjonariusze ustalili, że marihuana była sprowadzana z USA i przerzucana przez Czechy, co potwierdzili również tamtejsi funkcjonariusze prowadzący równoległe postępowanie.

120 kilogramów marihuany z USA
120 kilogramów marihuany z USA
Źródło: Śląska policja

W grudniu ubiegłego roku straż graniczna przechwyciła na lotnisku w Pyrzowicach przesyłkę z 2,5 kilogramami marihuany nadaną z USA. Odbierający ją 25-latek został zatrzymany na gorącym uczynku. - Zarówno policjanci, jak i strażnicy graniczni prowadzili swoje działania w sprawie przemytu narkotyków. Kiedy okazało się, że chodzi o tę samą grupę przestępczą, zaczęliśmy pracować nad tym wspólnie - powiedział rzecznik śląskiego oddziału SG por. Szymon Mościcki.

Przez kolejne miesiące funkcjonariusze sukcesywnie zatrzymywali kolejnych członków grupy i przechwytywali narkotyki. 27 stycznia, wspólnie z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich, ujęto 34-letniego lidera grupy oraz jego współpracownika. W jednym z mieszkań śląscy funkcjonariusze zabezpieczyli pięć kilogramów marihuany.

Dziewięć osób zatrzymanych

We wrześniu w ręce policjantów wpadł jeden z głównych kurierów przemycających narkotyki do Polski, a w październiku funkcjonariusze zatrzymali dwie kobiety powiązane z działalnością grupy. Ostatnie zatrzymania miały miejsce 3 listopada, kiedy zatrzymano trzy osoby pełniące role kurierów oraz wprowadzające środki odurzające do obrotu. Policjanci oraz strażnicy graniczni zatrzymali łącznie dziewięć osób - siedmiu mężczyzn i dwie kobiety. Podczas przeszukań zabezpieczyli narkotyki, telefony, dokumentację rozliczeń oraz środki finansowe pochodzące z przestępstwa.

Dziewięć osób zatrzymanych
Dziewięć osób zatrzymanych
Źródło: Śląska policja

Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna osoba zarzut kierowania tą grupą, a trzy kolejne zarzut przemytu wewnątrzwspólnotowego i spoza Unii Europejskiej. Pięciu członków grupy usłyszało również zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Jedna z dwóch zatrzymanych kobiet odpowie za pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw, a druga za utrudnianie śledztwa.

Czterech podejrzanych zostało aresztowanych, wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

Narkotykiwojewództwo śląskiePolicjaStraż Graniczna
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica