Katowice

Członek gangu narkotykowego w rękach "łowców głów"

Źródło: Śląska policja
Śląscy "łowcy głów" zatrzymali w Katowicach 40-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Trafił już do więzienia, gdzie spędzi ponad cztery lata.

Sprawa dotyczy Łukasza B., który był poszukiwany listem gończym wydanym na początku tego roku przez Sąd Okręgowy w Katowicach w związku z jego udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie Czech i Polski.

"Jej działalność sprowadzała się m.in. do wytwarzania na terenie Czech znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci metamfetaminy, obrotu w tym celu znacznymi ilościami prekursorów, a także obrotu wytworzonymi narkotykami" - informuje w komunikacie śląska policja.

Namierzyli i zatrzymali

"Łowcy głów" poszukiwania B. przejęli w marcu 2026 roku. Ustalili miejsce pobytu poszukiwanego i zatrzymali go na terenie Katowic.

Źródło: Śląska policja

Zatrzymany 40-latek trafi do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 4,5 roku.

***

"Łowcy głów" to funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy specjalizują się w lokalizowaniu i zatrzymywaniu najbardziej niebezpiecznych osób ukrywających się przed organami ścigania. To wyspecjalizowana grupa zajmująca się najtrudniejszymi sprawami poszukiwawczymi, wymagającymi zaawansowanych działań operacyjnych i ścisłej współpracy z innymi jednostkami policji.

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

