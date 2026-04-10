Katowice Członek gangu narkotykowego w rękach "łowców głów"

Członek gangu narkotykowego w rękach "łowców głów"

Sprawa dotyczy Łukasza B., który był poszukiwany listem gończym wydanym na początku tego roku przez Sąd Okręgowy w Katowicach w związku z jego udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie Czech i Polski.

"Jej działalność sprowadzała się m.in. do wytwarzania na terenie Czech znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci metamfetaminy, obrotu w tym celu znacznymi ilościami prekursorów, a także obrotu wytworzonymi narkotykami" - informuje w komunikacie śląska policja.

Namierzyli i zatrzymali

"Łowcy głów" poszukiwania B. przejęli w marcu 2026 roku. Ustalili miejsce pobytu poszukiwanego i zatrzymali go na terenie Katowic.

Zatrzymany 40-latek trafi do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 4,5 roku.

***

"Łowcy głów" to funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy specjalizują się w lokalizowaniu i zatrzymywaniu najbardziej niebezpiecznych osób ukrywających się przed organami ścigania. To wyspecjalizowana grupa zajmująca się najtrudniejszymi sprawami poszukiwawczymi, wymagającymi zaawansowanych działań operacyjnych i ścisłej współpracy z innymi jednostkami policji.

