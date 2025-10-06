Ośmiu pseudokibiców aresztowanych za brutalne pobicie w Jaworznie Źródło: KMP w Jaworznie

W akcji zatrzymania podejrzanych brali udział kryminalni z Jaworzna wspierani przez kontrterrorystów – podała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Jaworznie. Do zdarzenia doszło 5 lipca wieczorem. Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że nad zalewem Sosina w Jaworznie czterech mężczyzn, mieszkańców Chełmka w wieku od 35 do 38 lat, zaatakowała grupa nieznanych wówczas sprawców.

Zaatakowani siedzieli na ławce w pobliżu punktów gastronomicznych, gdy podeszła do nich grupa złożona z 8-10 osób. Gdy jeden z mężczyzn przewrócił napój należący do jednego z nich, doszło do sprzeczki, która przerodziła się w atak.

Doszło do brutalnego pobicia

Dwaj mieszkańcy Chełmka zdołali uciec, dwaj inni zostali pobici. Trafili do szpitala. Jeden z nich doznał poważnego urazu nogi, skutkującego długotrwałym leczeniem i dużym prawdopodobieństwem powstania trwałej niepełnosprawności. Drugi pokrzywdzony odniósł obrażenia głowy i nosa – opisywali policjanci.

Tożsamość sprawców funkcjonariusze ustalili dzięki pracy operacyjnej. Okazało się, że są to sympatycy jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Kilka dni temu w trakcie skoordynowanej akcji zostali zatrzymani przez kryminalnych z Jaworzna przy wsparciu policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie.

Zatrzymani mają od 21 do 44 lat. Wszyscy byli znani policjantom, wchodzili w konflikty z prawem. Teraz usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu o charakterze chuligańskim. Jak ustalili śledczy, jeden z podejrzanych, 31-latek, brał udział również w innym pobiciu, do którego doszło na początku czerwca br. Odpowie także za to przestępstwo. Dwóch z zatrzymanych usłyszało dodatkowe zarzuty związane z posiadaniem narkotyków.

Tymczasowe areszty

Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zadecydował o aresztowaniu wszystkich podejrzanych. Za udział w pobiciu, w którym pokrzywdzony odniósł obrażenia trwające powyżej siedmiu dni, grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Ponieważ zachowanie sprawców uznano za czyn o charakterze chuligańskim, grozi im jeszcze surowsza kara.

W przypadku uznania danego czynu za chuligański – kiedy sprawca działa publicznie i bez powodu, z rażącym lekceważeniem prawa – sąd wymierza karę w wysokości nie niższej od dolnej granicy zagrożenia ustawowego zwiększonego o połowę. Ponadto warunkowe zawieszenie wykonania kary może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach.