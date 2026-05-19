Katowice Młodzi pseudokibice pobili dwóch mężczyzn w galerii handlowej. Nagranie Oprac. Mateusz Czajka |

Pobicie w galerii handlowej w Jaworznie Źródło wideo: KMP w Jaworznie Źródło zdj. gł.: KMP w Jaworznie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W jednej z galerii handlowych na terenie Jaworzna doszło do pobicia 26-latka i 35-latka. Do zdarzenia doszło 28 lutego, ale dziś Komenda Miejska Policji w Jaworznie poinformowała o zatrzymaniu sześciu sprawców. Są nimi nastolatkowie - większość w wieku od 15 do 17 lat. Jedna osoba ma 19 lat. Całe zajście nagrała kamera monitoringu.

Jak podała Komenda Miejska Policji w Jaworznie, "powodem całego zajścia był błahy konflikt o papierosa". Początkowo sytuacja wyglądała na zwykłą wymianę zdań, ale po chwili nastolatkowie zaatakowali.

Pobili na oczach świadków

"Napastnicy bili i kopali mężczyzn, powodując u nich obrażenia twarzy oraz głowy. Zdarzenie miało miejsce na oczach świadków i klientów galerii handlowej" - informowała jaworznicka policja.

Na miejsce wysłano patrole, ale sprawcy wyszli z galerii zanim do środka weszła policja. Po pewnym czasie udało się ustalić tożsamość nastolatków. Policja podaje, że są oni związani są ze środowiskiem pseudokibiców jednego z katowickich klubów piłkarskich. Wobec części z nich już w przeszłości toczyły się postępowania w sądzie rodzinnym o czyny karalne i demoralizację.

Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Najstarszy spośród zatrzymanej szóstki - 19-latek - usłyszał zarzut za pobicie. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Sprawą pozostałej piątki zajmie się sąd rodzinny.

"Zgodnie z Ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, za pobicie lub bójkę (czyn karalny) sąd rodzinny może zastosować środki wychowawcze, lecznicze lub poprawcze, a w przypadku osób powyżej 15 lat orzec karę w zakładzie karnym" - wyjaśniła w komunikacie Komenda Miejska Policji w Jaworznie.

OGLĄDAJ: TVN24