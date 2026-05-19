Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Młodzi pseudokibice pobili dwóch mężczyzn w galerii handlowej. Nagranie

|
Zrzut ekranu 2026-05-19 125758 (1)
Pobicie w galerii handlowej w Jaworznie
Źródło wideo: KMP w Jaworznie
Źródło zdj. gł.: KMP w Jaworznie
Policja z Jaworzna złapała sześciu nastoletnich pseudokibiców, którzy pobili w galerii handlowej dwóch mężczyzn. Według śledczych powodem rękoczynów był papieros.

W jednej z galerii handlowych na terenie Jaworzna doszło do pobicia 26-latka i 35-latka. Do zdarzenia doszło 28 lutego, ale dziś Komenda Miejska Policji w Jaworznie poinformowała o zatrzymaniu sześciu sprawców. Są nimi nastolatkowie - większość w wieku od 15 do 17 lat. Jedna osoba ma 19 lat. Całe zajście nagrała kamera monitoringu.

Jak podała Komenda Miejska Policji w Jaworznie, "powodem całego zajścia był błahy konflikt o papierosa". Początkowo sytuacja wyglądała na zwykłą wymianę zdań, ale po chwili nastolatkowie zaatakowali.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W sześciu zaatakowali i pobili 14-latka. Jego ojca kopali po głowie

W sześciu zaatakowali i pobili 14-latka. Jego ojca kopali po głowie

Niszczył młotkiem samochód, bo myślał, że to sąsiada

Niszczył młotkiem samochód, bo myślał, że to sąsiada

Pobili na oczach świadków

"Napastnicy bili i kopali mężczyzn, powodując u nich obrażenia twarzy oraz głowy. Zdarzenie miało miejsce na oczach świadków i klientów galerii handlowej" - informowała jaworznicka policja.

Na miejsce wysłano patrole, ale sprawcy wyszli z galerii zanim do środka weszła policja. Po pewnym czasie udało się ustalić tożsamość nastolatków. Policja podaje, że są oni związani są ze środowiskiem pseudokibiców jednego z katowickich klubów piłkarskich. Wobec części z nich już w przeszłości toczyły się postępowania w sądzie rodzinnym o czyny karalne i demoralizację.

Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Najstarszy spośród zatrzymanej szóstki - 19-latek - usłyszał zarzut za pobicie. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Sprawą pozostałej piątki zajmie się sąd rodzinny.

"Zgodnie z Ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, za pobicie lub bójkę (czyn karalny) sąd rodzinny może zastosować środki wychowawcze, lecznicze lub poprawcze, a w przypadku osób powyżej 15 lat orzec karę w zakładzie karnym" - wyjaśniła w komunikacie Komenda Miejska Policji w Jaworznie.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
AdobeStock_1901328588
"Taka drzemka to prawdziwe zabójstwo". Jak spać, żeby się wyspać?
Agata Daniluk
Lindsey Vonn miała już nie wrócić na stok
Sekundy zmieniły jej życie. Wróciła z tytanowym kolanem i znów króluje
Rafał Kazimierczak
shutterstock_2536461219
Rak prącia - rzadki, ale groźny. Jak uniknąć amputacji narządu?
Anna Bielecka
Udostępnij:
Tagi:
JaworznoPobicie
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Utrudnienia na trasie S7 przy węźle Tarczyn Północ
Akcja służb na trasie S7. Na jezdni leżał człowiek
WARSZAWA
Władysław Kosiniak-Kamysz i Pete Hegseth
PILNE"Fakty" TVN: trwa rozmowa Kosiniaka-Kamysza i Hegsetha
Polska
dron-2
Drony nad Polską. Wojsko uspokaja
Lublin
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Polecenie od Tuska w sprawie Ziobry. "Żeby nikt nie miał pretekstu"
Adrian Wróbel
Premier Węgier Peter Magyar i metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś w czasie wizyty na Wawelu
Magyar spotkał się na Wawelu z kardynałem Rysiem
RELACJA
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Rezygnacja po finale Eurowizji. W tle głosy na Polskę
Kultura i styl
Donald Trump
Wyborcy ocenili Trumpa. Takiego wyniku jeszcze nie było
Świat
pap_20250808_0AT (1)
Poseł KO otwarcie o swojej chorobie. "To nie jest kwestia słabości"
Zdrowie
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
Syn miliardera zatrzymany. Chodzi o sprawę zabójstwa jego ojca
John Travolta, 79. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes
Zaskakujący wygląd Johna Travolty. Zdradził powód
Kultura i styl
Rumuński myśliwiec F-16
Alarm na Łotwie, dron zestrzelony nad Estonią
Świat
Rower wodny wywrócił się na jeziorze Juksty
"To tegoroczni maturzyści". Trwają poszukiwania
Olsztyn
Pawilon handlowy w alei "Solidarności" zostanie rozebrany
Obskurny pawilon zniknie. Ma być zieleń i nawiązanie do historii
Dariusz Gałązka
Zbigniew Ziobro
Media: wiadomo, z jakiego kraju Ziobro wyleciał do USA
Polska
Amerykanie "wrzucili chińskie prezenty do kosza"? Zdjęcie tego nie pokazuje
Amerykanie "wyrzucili chińskie prezenty"? Nie tu
Zuzanna Karczewska
Kolejne odkrycie na terenie Pałacu Brühla - róża wiatrów
"Najciekawsze, najbardziej tajemnicze znalezisko"
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
"Chwalą się tym". "Praca zbiorowa" przy ucieczce Ziobry
Wypadek w Alejach Jerozolimskich
Motocyklista przeleciał nad samochodem
WARSZAWA
Nawrocki i Srebrny Krzyż Zasługi za "działalność kibiców". Tak docenił?
FAŁSZSrebrny Krzyż Zasługi dla kibiców od Nawrockiego? Kancelaria prezydenta wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Audi w polu rzepaku
Zgłosiła kradzież auta, by chronić partnera
WARSZAWA
al-Fateh Abdullah Idris (pierwszy z lewej)
Nagranie pokazywało, jak strzela do jeńców. "Rzeźnik" miał opuścić więzienie
Świat
Tarczyńskiego nie wpuścili, ale "rzekę ludzi w Londynie" pokazał. Tylko że to nie ta
Tarczyńskiego nie wpuścili, ale "rzekę ludzi w Londynie" pokazał. Tylko że to nie ta
Zuzanna Karczewska
Donald Trump
Eksperci: Trump musi to zrobić, by obniżyć ceny paliw
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
Zakaz Czarzastego i niemal 500 litrów alkoholu w Sejmie. Co dalej?
Patryk Michalski
Burze, wiosna, ciepło, chmury
Burzowy wtorek. Alarmy w dziewięciu województwach
METEO
kostnica autopsja shutterstock_535755880
Z sekcji zwłok do muzeum. Rodziny nic nie wiedziały
Dan Driscoll i generał Christopher LaNeve podczas posiedzenia komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów
"Okropny sygnał". Szereg pytań kongresmenów w sprawie Polski
Świat
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom w podcaście "Wybory kobiet"
Trzęsienie ziemi w łódzkim PiS. Dwóch radnych wyrzuconych z partii
Piotr Krysztofiak
deszcz, ulewa
Gdzie jest burza? Uwaga, opady mogą być duże
METEO
Atak nożownika w Ustce
Zaatakował rodzinę po grze w karty, nie żyje czterolatka. Miesiąc obserwacji
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica