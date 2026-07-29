Sosnowiec Dwa ciała w mieszkaniu, jedna osoba w szpitalu Mateusz Czajka |

Doktor Halszka Witkowska o tym, jak rozpoznać osobę w kryzysie zdrowia psychicznego Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Policja Podkarpacka

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Jak przekazała nam Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, w mieszkaniu na jednym z blokowisk w tym miieście znaleziono dwa ciała: trzydziestokilkuletniego mężczyzny i 56-letniej kobiety. 59-letni ojciec mężczyzny i zarazem świadek jest w szpitalu. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb we wtorek około godz. 10.30.

- Ciała miały obrażenia zewnętrzne - poinformowała nas podkom. Katarzyna Cypel-Dąbrowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Potwierdziła także, że 59-letni mężczyzna, który znajduje się w szpitalu także ma takie obrażenia.

Prokuratura mówi o najbardziej prawdopodobnej tezie

Prokurator Bartosz Kilian, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu przekazał nam, że śledztwo jest we wstępnej fazie. Prokuratorzy z prokuratury okręgowej byli już na miejscu zdarzenia.

- W tym momencie przede wszystkim analizujemy taką ewentualność, że ten trzydziestokilkuletni mężczyzna prawdopodobnie na tle chorobowym zaatakował oboje rodziców, zadając śmierć swojej matce, a także raniąc ojca, a następnie samemu odbierając sobie życie - powiedział tvn24.pl prok. Bartosz Kilian.

Zaznaczył jednak, że bardziej szczegółowe konkluzje będą możliwe po przesłuchaniu wszystkich świadków. Wczoraj ze względu na udzielanie pomocy medycznej, nie można było przesłuchać ojca, który trafił do szpitala.

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom Źródło: Fundacja ITAKA