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Sosnowiec

Dwa ciała w mieszkaniu, jedna osoba w szpitalu

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Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Doktor Halszka Witkowska o tym, jak rozpoznać osobę w kryzysie zdrowia psychicznego
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Policja Podkarpacka
Dramat na jednym z blokowisk w Sosnowcu. W mieszkaniu znaleziono zwłoki matki i jej dorosłego syna. Ojciec znajduje się w szpitalu.

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Jak przekazała nam Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, w mieszkaniu na jednym z blokowisk w tym miieście znaleziono dwa ciała: trzydziestokilkuletniego mężczyzny i 56-letniej kobiety. 59-letni ojciec mężczyzny i zarazem świadek jest w szpitalu. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb we wtorek około godz. 10.30.

- Ciała miały obrażenia zewnętrzne - poinformowała nas podkom. Katarzyna Cypel-Dąbrowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Potwierdziła także, że 59-letni mężczyzna, który znajduje się w szpitalu także ma takie obrażenia.

Prokuratura mówi o najbardziej prawdopodobnej tezie

Prokurator Bartosz Kilian, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu przekazał nam, że śledztwo jest we wstępnej fazie. Prokuratorzy z prokuratury okręgowej byli już na miejscu zdarzenia.

- W tym momencie przede wszystkim analizujemy taką ewentualność, że ten trzydziestokilkuletni mężczyzna prawdopodobnie na tle chorobowym zaatakował oboje rodziców, zadając śmierć swojej matce, a także raniąc ojca, a następnie samemu odbierając sobie życie - powiedział tvn24.pl prok. Bartosz Kilian.

Zaznaczył jednak, że bardziej szczegółowe konkluzje będą możliwe po przesłuchaniu wszystkich świadków. Wczoraj ze względu na udzielanie pomocy medycznej, nie można było przesłuchać ojca, który trafił do szpitala.

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Źródło: Fundacja ITAKA
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Sosnowiec
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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