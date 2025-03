Jacek Jaworek przed śmiercią mieszkał u cioci. Nie wiadomo, co robił wcześniej

74-letnia Teresa D., siostra matki Jacka Jaworka, ukrywała go od listopada 2023 roku - ustalili śledczy. Mężczyzna został znaleziony martwy w lipcu 2024, trzy lata po tym, gdy zastrzelił swojego brata, jego żonę i syna. Wciąż jest zagadką, co się z nim działo po zbrodni, zanim znalazł schronienie u cioci.

- Z wyjaśnień Teresy D. wynika, że od listopada 2023 do lipca 2024 roku ukrywała Jacka Jaworka. Wynika to także z innych dowodów, odcisków palców, zabezpieczonych w jej mieszkaniu w Dąbrowie Zielonej. Trwa wyjaśnianie, co Jaworek robił w pozostałym okresie po zabójstwie rodziny - przekazał nam Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.