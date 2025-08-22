Jedna osoba nie żyje, szukali mężczyzny ze zdjęcia

Częstochowa

Do zdarzenia doszło 1 marca około północy w jednym z nocnych klubów przy Alei Najświętszej Marii Panny w Częstochowie.

- Około północy doszło do zepchnięcia młodego mężczyzny z dachu jednego z częstochowskich klubów nocnych - powiedziała tvn24.pl podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. I dodała, że mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci

W czwartek policja opublikowała wizerunek osoby, która może mieć związek ze sprawą. "Ustalenie jego tożsamości jest konieczne w toczącym się śledztwie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci" - podała policja w komunikacie.

- To, jaki będzie miał status będzie zależało od czynności prokuratorskich. Na razie nie wiadomo, czy mężczyzna miał bezpośredni związek ze śmiercią - podkreśliła Poznańska.

Funkcjonariusze prosili o pomoc w dotarciu do mężczyzny. W piątek poinformowano, że policjanci znają już jego tożsamość. "Po publikacji informacji o poszukiwaniach, mężczyzna sam skontaktował się z częstochowskimi kryminalnymi" - przekazała częstochowska policja.