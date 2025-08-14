Ukradł przewody z sieci trakcyjnej, straty to ponad 750 tysięcy złotych

Ukradł 160 metrów przewodów sieci trakcyjnej w Czeladzi. Wpadł na gorącym uczynku Źródło: KWP Katowice

Na początku sierpnia policjanci odnotowali zgłoszenie o uszkodzonej sieci trakcyjnej przy ul. Będzińskiej w Czeladzi (woj. śląskie). W poniedziałek, na nocnej zmianie, mundurowi zauważyli kolejne zniszczone elementy trakcji. Prowadząc obserwację, zwrócili uwagę na citroena, który zatrzymał się na poboczu w okolicy sieci trakcyjnej. Kierujący wysiadł z pojazdu, by po chwili przenosić z pobocza druty i przewody bezpośrednio do swojego samochodu. "Po wylegitymowaniu mężczyzny okazało się, że 37-letni mieszkaniec Bytomia nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a w dodatku jest poszukiwany. W jego samochodzie policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 160 metrów przewodów" - przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Mężczyzna został zatrzymany, a jego samochód usunięto z drogi. Na miejscu zdarzenia działali śledczy z technikiem kryminalistyki.

Straty liczone w setkach tysięcy złotych

- Policjanci ustalili, że mężczyzna przez kilka dni ukradł przewody trakcji tramwajowych o wartości ponad 50 tysięcy złotych oraz zniszczył dziewięć słupów i dwanaście wysięgników, powodując łączne straty przekraczające 750 tysięcy złotych - wyjaśniła komenda.

Podejrzany usłyszał osiem prokuratorskich zarzutów związanych z kradzieżami i zniszczeniem mienia. Prokuratura Rejonowa w Będzinie objęła policyjnym dozorem 37-latka. Grozi mu pięć lat pozbawienia wolności.

