Zaginięcie Karoliny Wróbel, podejrzany o zabójstwo opuści areszt

Zaginęła Karolina Wróbel Źródło: Uwaga! TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał tvn24.pl Aleksander Duda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach, 6 października prokurator prowadzący śledztwo uchylił tymczasowy areszt wobec Patryka B. i zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

Prokuratura postawiła Patrykowi B. zarzut z artykułu 148 Kodeksu karnego, który dotyczy zabójstwa.

- Podstawą do przedstawienia zarzutów było przyznanie się podejrzanego do zarzuconego mu czynu. Podejrzany złożył w sprawie wyjaśnienia, w których przyznał się do winy. Składając kolejne wyjaśnienia zmieniał wersje i podawał różny przebieg zdarzenia, a ostatecznie odwołał wcześniejsze wyjaśnienia. Ostatecznie nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu - przekazał nam prokurator Duda.

Jak wyjaśnił, areszt wobec podejrzanego był stosowany, bo wymagało tego "zabezpieczenie prawidłowego biegu postępowania i weryfikacja wyjaśnień podejrzanego".

ZOBACZ: Zaginięcie Karoliny Wróbel. "Jej dzieci za nią tęsknią"

Patryk B. opuści areszt

- Drobiazgowa weryfikacja wszystkich wersji przedstawionych przez podejrzanego, w tym sprawdzenie miejsc, w których według podejrzanego znajdować się mogą zwłoki pokrzywdzonej, na ten moment nie przyniosły efektu. Planowane na dalszym etapie śledztwa czynności dowodowe nie wymagają bezpośredniego udziału podejrzanego. Obawa bezprawnej ingerencji w postępowanie ze strony podejrzanego nie jest już na tyle intensywna, by konieczne było, zdaniem prokuratora prowadzącego śledztwo, dalsze stosowanie aresztu - wyjaśnił decyzję prokuratury o uchyleniu aresztu Patrykowi B. rzecznik katowickiej prokuratury okręgowej.

Jak dodał prokurator Duda, z uwagi na obawę ucieczki lub ukrycia się oraz grożącą podejrzanemu surową karę, konieczne było zastosowanie wobec podejrzanego dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania mu paszportu.

Śledztwo jest kontynuowane. - W jego trakcie planowane są dalsze czynności dowodowe, w tym o charakterze poszukiwawczym - przekazał prok. Duda.

Z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie udziela bardziej szczegółowych informacji.

Poszukiwania nie przyniosły przełomu (1 i 2 kwietnia 2025) Źródło: KWP Bielsko-Biała

Zaginięcie Karoliny Wróbel

Karolina Wróbel zniknęła w piątek, 3 stycznia. Jak wskazywała policja, rodzina zgłosiła jej zaginięcie dwa dni później. W mieszkaniu brata, gdzie kobieta od jakiegoś czasu przebywała, została jej dwójka dzieci w wieku pięciu i ośmiu lat. Dzieci trafiły do rodziny zastępczej.

Kobieta ostatni raz była widziana w pobliżu Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach. Policja apeluje do mieszkańców o przekazywanie śledczym wszelkich informacji, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności zaginięcia Karoliny Wróbel.

Zaginiona Karolina Wróbel Źródło: Bielsko-Biala policja

ZOBACZ: Co się stało z Karoliną Wróbel? Zatrzymano 24-latka.

Kobieta jest średniego wzrostu, szczupła. Policja i rodzina podaje jednak różniące się od siebie rysopisy - według służb Karolina jest ciemną blondynką i ma brązowe oczy. Według siostry zaginionej, która opublikowała prośbę o pomoc w mediach społecznościowych, kobieta ma włosy w kolorze brązowym i zielone oczy. Na prawym nadgarstku ma tatuaż w postaci dwóch szlaczków przypominających odwrócone V, a na brzuchu ma bliznę po cesarskim cięciu.

W chwili zaginięcia Karolina miała na sobie czarną kurtkę, czarno-czerwone legginsy, różowy szalik i czarne buty.

"Informacje o miejscu pobytu zaginionej prosimy kierować do Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Adama Mickiewicza 1 tel. 47 857 08 10 lub do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej tel. 857 12 55" – czytamy w komunikacie policji.