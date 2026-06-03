Zarzuty dla kolejnych dwóch osób w sprawie tramwajów na Śląsku
W maju Prokuratura Europejska zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Chodziło o podejrzenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej.
Zarzuty korupcyjne dla dwóch osób
W środę Prokuratura Europejska poinformowała o postawieniu zarzutów kolejnym dwóm mężczyznom. - Obu podejrzanym, którzy są wysokimi rangą funkcjonariuszami publicznymi, przedstawiono zarzuty korupcyjne - podał urząd z siedzibą w Luksemburgu. Według niego wobec obu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze, w tym dozór policji, a wobec jednego z nich także zawieszenie w wykonywaniu obowiązków służbowych.
Z kolei CBA powiadomiło, że mężczyźni zostali zatrzymani we wtorek na terenie Chorzowa i Katowic. Są to prezes i wiceprezes zarządu spółki dysponującej środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.
Funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą śledztwo dotyczące podejrzeń o korupcję czynną i bierną, nadużycie uprawnień, bezprawny wpływ na wynik postępowania przetargowego oraz działanie na szkodę interesu publicznego.
W sumie 11 osób z zarzutami
Postępowanie dotyczy zamówienia publicznego na modernizację infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, a jej dofinansowanie w latach 2007-2027 wynosi 1,9 miliarda złotych.
Dzisiejsze zatrzymania to - jak podało CBA - już piąta realizacja w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego. Do tej pory zarzuty usłyszało 11 osób - w sumie przedstawiono im 42 zarzuty. Jeden z podejrzanych, decyzją sądu, nadal przebywa w areszcie tymczasowym. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
Rzecznik Tramwajów Śląskich o zatrzymaniach
- Dziś do spółki wpłynęło pismo z Prokuratury Europejskiej, informujące o przedstawieniu dwóm członkom zarządu zarzutów popełnienia przestępstwa. Jeden z nich został zawieszony w wykonywanych obowiązkach. Drugi otrzymał zarzuty niezwiązane z funkcją pełnioną w spółce - poinformował Robert Walczak, rzecznik Tramwajów Śląskich.
Zaznaczył, że od kilku miesięcy w siedzibie Tramwajów Śląskich śledczy nie prowadzili żadnych czynności, a spółka w sprawie ma status pokrzywdzonego. Zapewnił o współpracy z organami ścigania.
Śledztwo Prokuratury Europejskiej
Śledztwo dotyczy podejrzeń o korupcję czynną i bierną w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Inwestycja jest finansowana przez UE kwotą 1,9 mld złotych na lata 2007–27.
W grudniu 2025 r. aresztowano osobę sprawującą ważną funkcję publiczną, która nadal, decyzją sądu, pozostaje w areszcie tymczasowym. Podejrzany miał od 2021 r. przekazywać poufne informacje faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Zebrane dotychczas dowody wskazują na to, że łapówki zostały wypłacone w zamian za zatwierdzenie zawyżonych kosztów lub rozliczenie fikcyjnych prac.
Prokurata Europejska jest prokuraturą Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE. Polska przystąpiła do EPPO w 2024 r. Była 23. państwem członkowskim UE, które dołączyło do tej organizacji.