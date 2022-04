Odnalazła się poszukiwana 12-latka

Policja z Gliwic poszukiwała 12-latki, która w środę rano wyszła do szkoły w miejscowości Chechło w gminie Rudziniec w województwie śląskim, ale tam nie dotarła - poinformował w środę wieczorem zespół prasowy śląskiej policji. W czwartek przekazano, że dziecko się odnalazło.

Śląska policja przekazała, że dziewczynka wyszła z domu w środę około godziny 7.30, ale nie dotarła do szkoły. "Do tej chwili dziewczynka nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z rodziną" - dodała policja w komunikacie opublikowanym po godzinie 19.