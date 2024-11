16-latek nie wrócił do domu na noc. Znaleźli go w śniegu przy drodze

Nastolatek z Bytomia poszukiwany był od 4.30 w niedzielę. Cztery godziny później znaleźli go policjanci w sąsiednich Świętochłowicach. Leżał w pobliżu trasy szybkiego ruchu w zaspie. Był przytomny. Po kilku minutach w radiowozie opowiedział, co pamięta.

Leżał w śniegu przy drodze

Policjanci zaprosili go do radiowozu, oczekując na pogotowie. Chłopak ogrzał się, dostał ciepły napój i po kilku minutach opowiedział policjantom, co się stało - wracał z Katowic autobusem, wysiadł na przystanku przy średnicówce, szedł poboczem trasy i spadł ze skarpy. Dalej nic nie pamiętał, prawdopodobnie stracił przytomność. Okazało się, że to zaginiony 16-latek z Bytomia.