Nie odśnieżył samochodu, potrącił na pasach kobietę

Do zdarzenia doszło w środowy poranek na ulicy Orzegowskiej w Bytomiu.
"Kierujący pojazdem marki Subaru nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie znajdującej się na oznakowanym przejściu. 21-latek był trzeźwy. Natomiast samochód, którym się poruszał, był nieodśnieżony. Szyby pojazdu były mocno oszronione, a reflektory pokryte śniegiem" - przekazała Komenda Miejska Policji w Bytomiu.
Kobieta została przewieziona z obrażeniami ciała do szpitala.
Policjanci zatrzymali 21-latkowi prawo jazdy.
Odśnieżajmy samochody
Policja apeluje do kierowców o odśnieżanie pojazdów, ponieważ śnieg, szron na szybach i lusterkach ograniczają pole widzenia. Ponadto śnieg zalegający na dachu pojazdu może zsunąć się podczas jazdy na pojazd jadący za nami lub podczas hamowania na czołową szybę.
Autorka/Autor: mm/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP w Katowicach