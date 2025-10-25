Napadli biznesmena, zrabowali bardzo dużą kwotę gotówki

Do włamania i rozboju doszło w połowie października w nocy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że sprawcy musieli obserwować biznesmena już dłuższy czas, znali jego nawyki i wiedzieli, że w momencie, kiedy dokonywali włamania domu 90-letni mężczyzna jest sam.
Ofiarą rozboju jest znany w Bytomiu właściciel firmy pogrzebowej.
Sprawcy są poszukiwani
Sprawą zajmują się policja i prokuratura. - Prokuratura Rejonowa w Bytomiu w 20 października wszczęła śledztwo w sprawie rozboju kwalifikowanego, który miał miejsce w połowie października w Bytomiu w domu. Śledztwo pozostaje w toku, a sprawcy są poszukiwani - mówi prokurator Marek Furdzik z Prokuratury Rejonowej w Bytomiu.
Włamywaczy było kilku, prokuratura nie zdradza ilu dokładnie, ze względu na dobro tego postępowania. Wyważyli okno, obezwładnili starszego pana i zmusili go, by wskazał miejsce ukrycia pieniędzy. Jak informuje "Gazeta Wyborcza" ukradli blisko dwa miliony złotych.
