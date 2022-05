Zamykają punkt zbiórki i wydawania darów dla uchodźców w Bielsku-Białej

Miasto: nic, co pozostanie w punkcie, się nie zmarnuje

To, co pozostanie w piątek po zamknięciu punktu w Tesco, Wydział Zarządzania Kryzysowego przekaże do innych punktów wydawania darów lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pozarządowych instytucji pomocowych. "Tak, żeby nic się nie zniszczyło, nic nie zmarnowało" - czytamy w komunikacie.