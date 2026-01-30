Rzecznik Praw Pacjenta zbadał sprawę 41-letniej pacjentki, która pod koniec maja ubiegłego roku zmarła po porodzie metodą cesarskiego cięcia w Centrum Medycznym Esculap w Bielsku-Białej.
Jak informowaliśmy w grudniu, Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ postawiła zarzuty dwóm lekarzom i dwóm pielęgniarkom. Wojewoda wykreślił szpital z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Placówka została zobowiązana przez Narodowy Fundusz Zdrowia do zwrócenia pieniędzy, które z niego otrzymała. Ma również zapłacić karę w wysokości 363 tysiecy złotych.
Jak przekazał Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, jego postępowanie zostało wszczęte po zapoznaniu się z doniesieniami medialnymi opisującymi zdarzenie. Potwierdzono szereg nieprawidłowości, które wystąpiły w trakcie pobytu pacjentki w placówce i w konsekwencji doprowadziły do śmierci kobiety.
Nieprawidłowości
Dotyczyły one szczególnie okresu pooperacyjnego i powikłań po cesarskim cięciu. W tym czasie w szpitalu nie było dostępnego lekarza ginekologa, co opóźniło rozpoznanie zagrożenia życia. Przekazanie pacjentki do szpitala o wyższym stopniu referencyjności, dysponującego pełnym zapleczem intensywnej terapii i zespołem specjalistów, nastąpiło z rażącym opóźnieniem.
Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił również uwagę na nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.
- Taki sposób prowadzenia dokumentacji uniemożliwia pełną rekonstrukcję przebiegu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz narusza zasadę przejrzystości i spójności - wyjaśnił Bartłomiej Chmielowiec.
Dodał, że prawa pacjentki zostały naruszone zarówno przez błędne decyzje personelu, jak i błędy organizacyjne w opiece nad kobietą.
Zalecenia
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami Rzecznik zobowiązał Centrum Medyczne Esculap do wdrożenia zaleceń, które mają zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Placówka ma 30 dni na poinformowanie o podjętych działaniach lub przedstawienie swojego stanowiska w sprawie.
Autorka/Autor: ng/b
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Małgorzata Goślińska/ tvn24.pl