Rzecznik Praw Pacjenta zbadał sprawę 41-letniej pacjentki, która pod koniec maja ubiegłego roku zmarła po porodzie metodą cesarskiego cięcia w Centrum Medycznym Esculap w Bielsku-Białej.

Jak informowaliśmy w grudniu, Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ postawiła zarzuty dwóm lekarzom i dwóm pielęgniarkom. Wojewoda wykreślił szpital z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Placówka została zobowiązana przez Narodowy Fundusz Zdrowia do zwrócenia pieniędzy, które z niego otrzymała. Ma również zapłacić karę w wysokości 363 tysiecy złotych.

Jak przekazał Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, jego postępowanie zostało wszczęte po zapoznaniu się z doniesieniami medialnymi opisującymi zdarzenie. Potwierdzono szereg nieprawidłowości, które wystąpiły w trakcie pobytu pacjentki w placówce i w konsekwencji doprowadziły do śmierci kobiety.

Nieprawidłowości

Dotyczyły one szczególnie okresu pooperacyjnego i powikłań po cesarskim cięciu. W tym czasie w szpitalu nie było dostępnego lekarza ginekologa, co opóźniło rozpoznanie zagrożenia życia. Przekazanie pacjentki do szpitala o wyższym stopniu referencyjności, dysponującego pełnym zapleczem intensywnej terapii i zespołem specjalistów, nastąpiło z rażącym opóźnieniem.

Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił również uwagę na nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej.

- Taki sposób prowadzenia dokumentacji uniemożliwia pełną rekonstrukcję przebiegu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz narusza zasadę przejrzystości i spójności - wyjaśnił Bartłomiej Chmielowiec.

Dodał, że prawa pacjentki zostały naruszone zarówno przez błędne decyzje personelu, jak i błędy organizacyjne w opiece nad kobietą.

Zalecenia

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami Rzecznik zobowiązał Centrum Medyczne Esculap do wdrożenia zaleceń, które mają zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Placówka ma 30 dni na poinformowanie o podjętych działaniach lub przedstawienie swojego stanowiska w sprawie.

