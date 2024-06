Wyskoczył z auta z miotaczem gazu i groził kierowcy

Miał przy sobie miotacz gazu

Funkcjonariusze ustalili, że odpowiedzialnym za to przestępstwo jest 53-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Policjanci zabezpieczyli przy nim ręczny miotacz gazu. - W piątek przed południem mężczyzna usłyszał zarzut przestępstwa w postaci stosowania gróźb karalnych, za co grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. Nikt nie odniósł obrażeń we wspomnianym zdarzeniu - przekazała nadkomisarz Iwona Kaszewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.