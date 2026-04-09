Katowice W dawnej stadninie powstawał "narkotyk zombie" Oprac. Anna Winiarska |

Podejrzani zostali zatrzymani w zeszłym tygodniu przez funkcjonariuszy CBŚP i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

- Podczas realizacji zatrzymano na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, a także zabezpieczono ponad 44 kilogramy gotowego narkotyku Alfa-PVP o czarnorynkowej wartości szacowanej na 3,5 mln zł oraz tysiące litrów substancji wykorzystywanych do jego produkcji – przekazał rzecznik prasowy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji kom. Krzysztof Wrześniowski.

Czym jest "narkotyk zombie"?

W pomieszczeniach gospodarczych zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 40 i 53 lat, którzy – jak poinformowano – byli w trakcie wytwarzania narkotyków syntetycznych. Zabezpieczony Alfa-PVP to silnie uzależniająca substancja psychoaktywna z grupy syntetycznych katynonów. Jej zażywanie może prowadzić do skrajnego pobudzenia, agresji, zaburzeń psychicznych, a także do niewydolności układu krążenia i śmierci.

Zatrzymanych doprowadzono do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Krakowie. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obu podejrzanych tymczasowy areszt.

Jak ustalono, 53-latek był dodatkowo poszukiwany do odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwo.

- Śledczy prowadzą dalsze czynności, które mają ustalić źródło pochodzenia zabezpieczonych prekursorów oraz docelowy kierunek dystrybucji narkotyków – przekazał rzecznik CBŚP.

