Katowice 11-latek wjechał prosto pod autobus. Jest nagranie Oprac. Mateusz Czajka |

Autobus na szczęście jechał wolno Źródło zdj. gł.: KMP w Gliwicach

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22 czerwca w Gliwicach na ul. Zygmuntowskiej chłopiec wjechał przed autobus miejski na przejściu dla pieszych. 11-latek przejechał tuż przed pojazdem. Jak wskazali mundurowi, chłopiec miał sporo szczęścia. Całe zajście nagrały kamery autobusu.

Na szczęście kierowca jechał wolno Źródło zdjęcia: KMP w Gliwicach

"Tylko dzięki szybkiej reakcji kierowcy oraz niewielkiej prędkości pojazdu nie doszło do poważniejszych konsekwencji. Jak ustalili policjanci na miejscu zdarzenia, chłopiec nie posiadał karty rowerowej" - informuje Komenda Miejska Policji w Gliwicach.

Policja przypomina, że osoby, które jeżdżą hulajnogami, powinny zejść z pojazdu i przeprowadzić go przez przejście dla pieszych. Ponadto osoby w wieku od 10 do 18 lat, jeżeli chcą nimi kierować, powinny mieć kartę rowerową.

Źródło: KMP w Gliwicach

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