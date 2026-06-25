11-latek wjechał prosto pod autobus. Jest nagranie
22 czerwca w Gliwicach na ul. Zygmuntowskiej chłopiec wjechał przed autobus miejski na przejściu dla pieszych. 11-latek przejechał tuż przed pojazdem. Jak wskazali mundurowi, chłopiec miał sporo szczęścia. Całe zajście nagrały kamery autobusu.
"Tylko dzięki szybkiej reakcji kierowcy oraz niewielkiej prędkości pojazdu nie doszło do poważniejszych konsekwencji. Jak ustalili policjanci na miejscu zdarzenia, chłopiec nie posiadał karty rowerowej" - informuje Komenda Miejska Policji w Gliwicach.
Policja przypomina, że osoby, które jeżdżą hulajnogami, powinny zejść z pojazdu i przeprowadzić go przez przejście dla pieszych. Ponadto osoby w wieku od 10 do 18 lat, jeżeli chcą nimi kierować, powinny mieć kartę rowerową.
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Źródło: tvn24.pl