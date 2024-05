"To jest frajda, ale też i praca". Rozmowa z pilotem F-16

Artur Molęda jako pierwszy polski dziennikarz poleciał myśliwcem F-16. W trakcie lotu rozmawiał z pułkownikiem pilotem Łukaszem Piątkiem, dowódcą 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. - To jest frajda, ale też i praca - mówił Piątek. Pilot opowiedział o przechwytywaniu rosyjskich samolotów. - Zawsze jak podchodzimy do tych samolotów, są emocje. Nigdy nie wiadomo, co zrobią przechwytywani piloci. Oni nie zawsze zachowują się racjonalnie - powiedział Piątek. Dodał, że wiadomo, czego spodziewać się po pilotach NATO, natomiast strona rosyjska nie przestrzega przepisów. Wspominał też szkolenie na samolotach F-16, które odbył w Stanach Zjednoczonych. - To są najlepsze lata w karierze lotniczej. Amerykanie nas nie znali, bo byliśmy pierwszym państwem z postsowieckiego bloku, które kupiło u nich samoloty i się u nich szkoliło. W miarę szybko się przekonali, że jednak warto w nas zainwestować i nam zaufać - mówił Piątek.