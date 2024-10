Górska kolejka

Tatry - pod każdym względem wyjątkowe, jedyne w centralnej Europie góry o charakterze alpejskim, najwyższe w całym wielkim łuku Karpat, magiczne, dzikie, często śmiertelnie niebezpieczne. Ich uroku chcą doświadczać miliony. Od początku roku do końca sierpnia Tatrzański Park Narodowy odwiedziła rekordowa liczba ponad 3,6 miliona turystów. Czy ta frekwencja to wyłącznie dobra informacja? Schodzenie nawet o kilka metrów ze szlaków, czy dokarmianie zwierząt to nie jedyne grzechy, jakie turyści w Tatrach mają na sumieniu. Grzegorz Bryniarski, leśniczy Obwodu Ochronnego Morskie Oko, przyznaje, że nic go już nie jest w stanie zaskoczyć. - Hitem sprzed paru lat był pan, który ciągnął na wózku pianino elektryczne - mówi. Jakie zagrożenie może nieść ze sobą stale rosnąca liczba zwiedzających?